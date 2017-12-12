Кадры: Игорь Остатюк назначен директором отделения МегаФон по Краснодарскому краю и Адыгее

MForum.ru
12.12.2017,
Денис Артемьев, чье место займет Игорь Остатюк, более в МегаФон не работает.
Игорь Остатюк до этого назначения руководил Челябинским отделением Уральского филиала ПАО "МегаФон".
Краткая биография
Игорь Григорьевич Остатюк родился 2 октября 1969 года в г. Снежинске, Челябинской области.
В 1990 году окончил с отличием Орджоникидзевское высшее военное командное училище ВВ МВД СССР им. С. М. Кирова, а в 1998 году - Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 2007 году окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ, а в 2014 году — Челябинский филиал РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит».
До 2004 года проходил службу во внутренних войсках МВД РФ, а в период 2004-2006 гг. занимался обеспечением экономической безопасности предприятий Тульской области.
В ноябре 2006 года занял должность заместителя директора по безопасности Тюменского регионального отделения ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», позже реорганизованного в Уральский филиал «МегаФона». В декабре 2007 назначен директором Челябинского регионального отделения ПАО «МегаФон», которое и возглавлял до настоящего времени.
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