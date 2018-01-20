M&A: Qualcomm все ближе к покупке NXP Semiconductors

MForum.ru
20.01.2018,
Компания Qualcomm сообщает, что Еврокомиссия и Корейская комиссия по добросовестной конкуренции (ККДК) санкционировали планы приобретения компании NXP Semiconductors N.V. дочернему бизнесу Qualcomm River Holdings D.V. Сделка получила одобрение 8 и 9 необходимых одобрений от регуляторов разных стран и теперь Qualcomm сдерживает только отсутствие разрешения от неторопливых китайцев.
Сделка, если она состоится, обещает существенно поднять капитализацию Qualcomm. В то же время, она почти лишит Qualcomm той подушки кэша, которой сейчас располагает компания. В общем, ситуация неоднозначная, поэтому в рамках консервативной оценки, я не являюсь сторонником сделки, хотя она может дать для компании немало плюсов от различного вида синергий.
Источник, на английском языке.
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© Алексей Бойко,
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