Микроэлектроника: Развалилась сделка на $80 млрд - SoftBank более не продает Arm

MForum.ru
08.02.2022,
Японская SoftBank, нынешний владелец зарегистрированной в Объединенном Королевстве компании Arm Ltd., отказалась от предварительной договоренности о продаже этой компании американской Nvidia Corp. Причиной стали регуляторные ограничения. Так сорвалась сделка, которая могла бы стать своеобразным рекордом для отрасли, ведь ее сумма, согласно ожиданиям, превысила бы $80 млрд.
Начинает реализовываться План Б, согласно которому акции компании будут выставлены на биржу. Публичный листинг состоится до марта 2023 года.
Против сделки, напомню, возражали Федеральная торговая комиссия США, ссылаясь на то, что такая сделка может вредно сказаться на рынке чипов для беспилотных автомобилей и новых видов сетевых чипов.
В UK и в ЕС также высказывались опасения, что сделка может привести к росту цен и сокращению выбора. Сделка не получила одобрения в Китае, который ранее уже выдал ряд отказов на одобрение трансграничных приобретений компаний, занимающихся разработками в области микроэлектроники.
В SoftBank таким развитием событий безусловно недовольны. После приобретения Arm в 2016 году за $32 млрд там считали для себя хорошим решением выйти из этого бизнеса за более, чем $80 млрд.
Рене Хаас назначен новым главным исполнительным директором и членом совета директоров вместо Саймона Сегарса. Хаас работает в Arm c 2013 года, до этого он 7 лет работал в Nvidia.
За 9М2021 года (с апреля по декабрь) чистые продажи Arm выросли на 40% гг до $2млрд. Компания лицензирует разрабатываемую ей архитектуру ядер и другие технологии таким клиентам, как Qualcomm и Samsung Electronics, а также многим другим. На этих технологиях разрабатываются микросхемы для самых разнообразных устройств от смартфонов до компьютеров.
Nvidia сохранит свою 20-летнюю лицензию Arm.
О срыве сделки первой сообщила The Financial Times, Reuters подтвердила эту новость.
Комиссия за разрыв сделки была заранее внесена NVidia, ее размер составляет $1,25 млрд. SoftBank отразит эту сумму в качестве прибыли в 4q2021.
Срыв этой мегасделки в очередной раз подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются компании, пытаясь убедить антимонопольные органы и правительства ряда страна дать зеленый свет крупным сделкам, особенно, когда дело касается такой стратегически важной области, как полупроводники.
На прошлой неделе развалилась сделка на $5 млрд между Taiwan GlobalWafers и немецкой компанией Siltronic из-за того, что немецкие регулирующие органы не смогли вовремя ее одобрить. Аналогично в 2018 году Qualcomm вынуждена была отказаться от сделки по покупке NXP Semiconductors за $44 млрд, так как не сумела получить одобрение регулирующих органов Китая. Дональд Трамп, пока был президентом США, успел заблокировать предложение Broadcom о поглощении компании Qualcomm.
Источник: Reuters
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теги: микроэлектроника участники мирового рынка Nvidia Arm
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