Микроэлектроника: ARM представила новый процессор изображений для автопрома

MForum.ru
19.02.2022,
Это первый анонс новинки Arm после того, как расстроилась сделка по покупке этой принадлежащей японцам британской компании, которую хотела приобрести американская NVidia.
Представлен процессор сигналов изображения (ISP) Arm Mali-C78AE, который вошел в линейку IP Arm AE, предназначенную, в частности, для усовершенствованных систем помощи водителю, известных как ADAS, и для приложений компьютерного зрения.
Первым лицензиатом новинки стала компания Intel Mobileye, которая лицензировала Arm Mali-C78AE и технологию EyeQ.
Интерес разработчиков систем помощи водителю к разработке понятен, если еще недавно считалось, что "автопилоты", это функциональность автомобиля премиум-класса, то сегодня соответствующие возможности потребители все чаще надеются получить в штатной комплектации любого нового автомобиля, поскольку эти системы уже доказали свою полезность в обеспечении безопасности водителя.
Многим водителям нравятся такие возможности ADAS как предотвращение столкновения, предупреждения о выходе из полосы движения, автоматическое экстренное торможение. Растет роль камер, расположенных по периметру автомобиля в активации перечисленных функций.
В недавнем отчете Strategy Analytics приведен прогноз, согласно которому объем мирового рынка автомобильных камер вырастет более, чем на 19% в период с 2020 по 2025 год. Камеры будут наиболее важным типом датчиков, поставляющим данные, необходимые интеллекту транспортного средства для принятия решений об окружающей среде.
По мере роста количества и умощнения параметров автомобильных камер, растет вычислительная мощность, необходимая для эффективного и безопасного преобразования потока данных в выходные данные. Отрасли требуется новый подход к обработке изображений, и решение Mali-C78AE - попытка реализовать этот новый подход.
Система ADAS использует данные с нескольких камер, чтобы обеспечить водителя визуальным рядом, помогающим ему принимать решения во время парковки.
Адаптивный круиз-контроль, напротив, использует данные с камер для анализа окружающей среды, что позволяет принимать не требующие участия человека решения об управлении транспортным средством, в частности, для управления педалью тормоза. Mali-C78AE разработан специально для поддержки "человеческого зрения" и "компьютерного зрения". Процессор может работать с видеопотоками с 4-х камер в режиме реального времени или с 16 виртуальных камер. В Arm говорят о соответствии процессора требованиям функциональной безопасности ISO 26262 ASIL B. В частности, процессор поддерживает более 380 алгоритмов обнаружения неисправности, ведет непрерывную самопроверку и способен обнаруживать неисправности датчиков и подключенных камер.
Требуется 150 мс для того, чтобы получить изображение с сенсора, обработать его в ISP, пропустить через графический процессор и отобразить на экране водителя. Это весьма высокий показатель, позволяющий говорить о получении обработанных данных практически в режиме реального времени.
Чтобы снизить стоимость системы ADAS, новый процессор использует одни и те же камеры как для машинного зрения, так и для создания изображений, адаптированных к особенностям человеческого зрения, что достигается соответствующим преобразованием цветности видеопотока.
Источники: Arm ; venturebeat.com
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теги: микроэлектроника Arm процессоры изображений ADAS Mali
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