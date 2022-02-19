Микроэлектроника: ARM представила новый процессор изображений для автопрома

MForum.ru

Микроэлектроника: ARM представила новый процессор изображений для автопрома

19.02.2022, MForum.ru

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Это первый анонс новинки Arm после того, как расстроилась сделка по покупке этой принадлежащей японцам британской компании, которую хотела приобрести американская NVidia.

Представлен процессор сигналов изображения (ISP) Arm Mali-C78AE, который вошел в линейку IP Arm AE, предназначенную, в частности, для усовершенствованных систем помощи водителю, известных как ADAS, и для приложений компьютерного зрения. 

Первым лицензиатом новинки стала компания Intel Mobileye, которая лицензировала  Arm Mali-C78AE и технологию EyeQ. 

Интерес разработчиков систем помощи водителю к разработке понятен, если еще недавно считалось, что "автопилоты", это функциональность автомобиля премиум-класса, то сегодня соответствующие возможности потребители все чаще надеются получить в штатной комплектации любого нового автомобиля, поскольку эти системы уже доказали свою полезность в обеспечении безопасности водителя. 

Многим водителям нравятся такие возможности ADAS как предотвращение столкновения, предупреждения о выходе из полосы движения, автоматическое экстренное торможение. Растет роль камер, расположенных по периметру автомобиля в активации перечисленных функций. 

В недавнем отчете Strategy Analytics приведен прогноз, согласно которому объем мирового рынка автомобильных камер вырастет более, чем на 19% в период с 2020 по 2025 год. Камеры будут наиболее важным типом датчиков, поставляющим данные, необходимые интеллекту транспортного средства для принятия решений об окружающей среде. 

По мере роста количества и умощнения параметров автомобильных камер, растет вычислительная мощность, необходимая для эффективного и безопасного преобразования потока данных в выходные данные. Отрасли требуется новый подход к обработке изображений, и решение Mali-C78AE - попытка реализовать этот новый подход. 

Система ADAS использует данные с нескольких камер, чтобы обеспечить водителя визуальным рядом, помогающим ему принимать решения во время парковки. 

Адаптивный круиз-контроль, напротив, использует данные с камер для анализа окружающей среды, что позволяет принимать не требующие участия человека решения об управлении транспортным средством, в частности, для управления педалью тормоза. Mali-C78AE разработан специально для поддержки "человеческого зрения" и "компьютерного зрения". Процессор может работать с видеопотоками с 4-х камер в режиме реального времени или с 16 виртуальных камер. В Arm говорят о соответствии процессора требованиям функциональной безопасности ISO 26262 ASIL B. В частности, процессор поддерживает более 380 алгоритмов обнаружения неисправности, ведет непрерывную самопроверку и способен обнаруживать неисправности датчиков и подключенных камер.

Требуется 150 мс для того, чтобы получить изображение с сенсора, обработать его в ISP, пропустить через графический процессор и отобразить на экране водителя. Это весьма высокий показатель, позволяющий говорить о получении обработанных данных практически в режиме реального времени.

Чтобы снизить стоимость системы ADAS, новый процессор использует одни и те же камеры как для машинного зрения, так и для создания изображений, адаптированных к особенностям человеческого зрения, что достигается соответствующим преобразованием цветности видеопотока. 

Источники: Arm ; venturebeat.com 

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теги: микроэлектроника Arm процессоры изображений ADAS Mali

© Алексей Бойко, MForum.ru

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