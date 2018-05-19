LTE-M: Американские компании AT&T и Amazon начали предлагать клиентам беспроводную кнопку

MForum.ru
19.05.2018,
Это так называемая LTE-M Button, физическая кнопка, которую можно программировать на активацию различных задач. При нажатии на кнопку, встроенный в нее приемопередатчик стандарта LTE-M посылает радиосигнал, который обработает сеть LTE-M оператора AT&T, а затем выполнит заранее оговоренные действия.
Исполнение каких задач может активировать нажатие кнопки? Например, по сигналу могут быть разосланы заранее подготовленные текстовые сообщения заданной группе абонентов. Кнопку LTE-M Button также можно использовать, например, для повторного заказа каких-либо товаров из Amazon, по аналогии с кнопкой Amazon Dash Button. Кнопку можно интегрировать в различные системы, посылая с ее помощью какие-либо данные о функционировании этих систем.
AT&T LTE-M Button. Источник фото.
Размеры кнопки - 84 мм на 25 мм, она различает одиночное, двойное и длинное нажатия. В кнопку встроен цветной светодиодный индикатор, - к сожалению, у пользователей нет возможности присваивать различным приложениям различный цвет подсветки. Корпус кнопки защищен от пыли и воды в соответствии со спецификациями стандарта IP66. Работает кнопка от двух литиевых батарей форм-фактора AA.
Оператор пока что предлагает приобретать кнопку за $30, но после того, как будут продано первые 5 тысяч изделий, их цена вырастет до $35. Стоимость обслуживания кнопки сетью включена в цену.
В мире действует порядка 15 сетей с поддержкой технологии LTE-M, американская AT&T запустила пилотный проект LTE-M в 2016 году и начала коммерческую эксплуатацию сети LTE-M в 2017 году. Источник.
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