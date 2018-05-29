LTE: В Индонезии готовят к запуску сеть беспроводного доступа LTE 450

MForum.ru

LTE: В Индонезии готовят к запуску сеть беспроводного доступа LTE 450

29.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания ISP Net1, Индонезия, готовится приступить к предоставлению услуг широкополосного интернет-доступа в сельской местности, а также в труднодостижимых и малонаселенных регионах страны. Оператор сооружает сеть LTE 450 МГц, что позволяет максимизировать зону покрытия при сравнительно небольших инвестициях по сравнению с использованием более высокочастотных диапазонов.
Сейчас в стране только 73% деревень охвачены покрытием 3G и 55% - покрытием LTE/4G.

Для Индонезии, в состав которой входит более 16 тысяч островов, диапазон 450 МГц, в котором возможно создание сот с радиусом около 50-60 км, является основной возможностью для обеспечения интернет-доступа в труднодостижимых и малонаселенных регионах страны, где иные способы сформировать покрытие не являются рентабельными.

Компания уже предоставляет услуги LTE в 19 провинциях, обеспечив покрытие для жителей 25.279 деревень. Это соответствует охвату примерно 126,3 млн жителей страны, то есть около половины ее населения.

Бренд Net1 Indonesia принадлежит оператору PT Sampoerna Telekommunikasi Indonesia (STI), который действует в рамках сотрудничества со скандинавской Ice group. Источник.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

07.06. [Новости компаний]  Развитие сетей: Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров / MForum.ru

07.06. [Новости компаний]  MVNO: Tele2 запустит на своей сети нового виртуального оператора связи / MForum.ru

06.02. [Новости компаний]  LTE: Tele2 предлагает три месяца бесплатного интернета за подключение к LTE-450 / MForum.ru

01.07. [Новости компаний]  LTE: Tele2 запускает сеть LTE в Московском регионе. На этот раз LTE-450 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 20:04 turgunali Тема: Sony Ericsson W810i (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Привет. помоги мне друзя как сброс графический ключ платшет archos 70b ereader или как сброс парол телефон sony ericson W810 жду ответ БОЛЬШОЙ СПАСИБА
Вчера 17:10 MedForce Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
В точку. Если нужен флагман, берите OnePlus. Он быстрее и производительнее самсунгов и айфонов, но при этом стоит гуманнее, поскольку там за логотип денег не берут. Модель - 5Т. Или ждите до ...
Вчера 14:39 Василий Куприянов Тема: Гид покупателя: выбираем недорогой «телефон с кнопками». Лето 2011 (22.06.2011)
Вот ещё бы статью про совсем маленькие кнопочные телефоны...
Вчера 13:56 Василий Куприянов Тема: Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально (11.05.2018)
Интересно, как у них будет со съемкой в плохоосвещенном месте. Пока Redme не радовал
Вчера 13:53 Василий Куприянов Тема: Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo (21.05.2018)
2 GB RAM печалька

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом / MForum.ru

25.05. [Новинки]  Анонсы: Vivo Z1 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки]  Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: HTC U12+ представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140 / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+ / MForum.ru

22.05. [Новинки]  Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru

18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru

15.05. [Новинки]  Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: