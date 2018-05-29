LTE: В Индонезии готовят к запуску сеть беспроводного доступа LTE 450

29.05.2018, MForum.ru

Компания ISP Net1, Индонезия, готовится приступить к предоставлению услуг широкополосного интернет-доступа в сельской местности, а также в труднодостижимых и малонаселенных регионах страны. Оператор сооружает сеть LTE 450 МГц, что позволяет максимизировать зону покрытия при сравнительно небольших инвестициях по сравнению с использованием более высокочастотных диапазонов.

Сейчас в стране только 73% деревень охвачены покрытием 3G и 55% - покрытием LTE/4G.

Для Индонезии, в состав которой входит более 16 тысяч островов, диапазон 450 МГц, в котором возможно создание сот с радиусом около 50-60 км, является основной возможностью для обеспечения интернет-доступа в труднодостижимых и малонаселенных регионах страны, где иные способы сформировать покрытие не являются рентабельными.

Компания уже предоставляет услуги LTE в 19 провинциях, обеспечив покрытие для жителей 25.279 деревень. Это соответствует охвату примерно 126,3 млн жителей страны, то есть около половины ее населения.

Бренд Net1 Indonesia принадлежит оператору PT Sampoerna Telekommunikasi Indonesia (STI), который действует в рамках сотрудничества со скандинавской Ice group. Источник.

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