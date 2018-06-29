Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае

29.06.2018, MForum.ru

Пекин, Китай – 27 июня 2018: Huawei стала первой компанией, которая объявила о завершении третьей фазы испытаний технологии 5G в Китае на базе спецификаций неавтономной архитектуры (NSA), выпущенных консорциумом 3GPP. Процедура была организована Группой по продвижению Программы тестирования базовых сетей для развития Международной мобильной телекоммуникационной системы до 2020 года (IMT-2020 (5G)). В ходе испытаний Huawei была достигнута пропускная способность в нисходящем канале свыше 10 Гб/с для С-диапазона.



Тестовая площадка Huawei для технологии 5G на территории Университета Китайской академии наук, Хуайроу, Пекин

Результаты показывают, что сервисы на базе технологии улучшенного мобильного широкополосного доступа (eMBB) 5G уже готовы для коммерческого использования. До конца 2018 года технология пройдет другие тестирования в различных сценариях.

Huawei раньше всех своих конкурентов представила комплексные коммерческие 5G-продукты, готовые к коммерческому использованию, на Всемирном мобильном конгрессе – 2018. В ходе последних испытаний компания Huawei задействовала базовые станции С-диапазона, терминалы С-диапазона и базовые и опорные сети 5G компании в Хуайроу для тестирования эксплуатационных показателей сети в различных сценариях. В итоге испытаний были изучены: пропускная способность соты, скорость передачи данных у пользователя, мобильность, показатели задержки, ключевые 5G-решения и критически важные сервисные процессы. Испытания Huawei включали больше сценариев и продемонстрировали лучшие результаты в сравнении с испытаниями других представителей отрасли. Этот успех показывает, что комплексная 5G-продукция компании Huawei – ее программное и аппаратное обеспечение – способна поддержать коммерческий запуск технологии 5G, который состоится в 2018 году.

Результаты испытаний также демонстрируют, что разделение потоков в восходящем и нисходящем канале помогает повысить скорость передачи данных в терминалах C-диапазона. Скорость в восходящем канале увеличивается в несколько раз, тем самым способствуя многократному увеличению скорости передачи данных в нисходящем канале.

Подобные результаты должны значительно увеличить коммерческий потенциал на начальном этапе коммерческого внедрения технологии 5G.

Для развития технологии 5G Huawei также заключила соглашение о сотрудничестве с Intel и взяла на себя ключевую роль в испытаниях возможностей взаимодействия по стандартам 3GPP R15, выпущенным в марте 2018 года. Предполагается, что на начальном этапе технология 5G будет использоваться на коммерческой основе в рамках сервисов виртуальной и дополненной реальности, а также других eMBB-сервисов. Кроме того, Huawei активно проводит исследования в области будущих сценариев использования технологии 5G. Например, в партнерстве с компанией HiScene она провела демонстрацию системы дистанционной AR-связи и сотрудничества на базе технологии 5G (5G-based remote AR communication and collaboration system).

«2018 год знаменует собой начало коммерческого использования технологии 5G. Компания Huawei представила комплексные коммерческие продукты на базе технологии 5G в начале этого года, и испытания показали, что они способны поддерживать eMBB-сервисы. Если судить по результатам тестирования, продукция может быть использована для коммерческого внедрения технологии 5G, - подчеркнул Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G Product компании Huawei.

Испытания технологии 5G проводятся в Китае с 2016 по конец 2018 года и предусматривают три фазы, а именно: тестирование ключевых технологий, проверка технологии и решений, проверка системы 5G. Компания завершила тестирование неавтономной архитектуры и впоследствии будет проводить испытания автономной архитектуры.

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +