Пресс-релизы: GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн»

MForum.ru

Пресс-релизы: GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн»

29.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

25 июня 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и лидер рынка видеорекламы селлер GPMD (дочерняя компания НСК) запустили совместный проект, позволяющий применить большие данные (Big Data) сотового оператора для таргетирования рекламных кампаний на мобильных устройствах. (Размещение рекламы производится в мобильных браузерах и мобильных приложениях. Используются обезличенные данные клиентов, давших согласие на обработку персональных данных). В 2018 году объем сегмента мобильной видеорекламы, по оценке GPMD, может вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом и превысить 3 млрд рублей.

Партнерство основано на использовании результатов обработки «Билайн» имеющихся у оператора данных для таргетирования рекламных кампаний в продукте «Билайн Программатик». Сотовый оператор предоставил GPMD (Gazprom-Media Digital) право продажи и размещения видеорекламы с использованием таргетингов оператора на мобильных устройствах. Таргетинги могут применяться как на рекламном инвентаре сторонних сайтов, так и на инвентаре GPMD (при этом «Билайн» закупает инвентарь и сторонних сайтов, и GPMD). Cеллер не получает доступа к информации, защищенной законом «О персональных данных» и другим законодательством. GPMD имеет несколько технологических стыков интеграции с «Билайн Программатик». 

Совместный проект запущен в тесты и эксплуатацию в апреле. Высокий интерес к нему уже проявил ряд крупных рекламодателей, в том числе производители товаров повседневного спроса (FMCG), автомобилей, лекарств, а также бытовой техники и электроники. Свою заинтересованность бренды объясняют тем, что сотовые операторы сегодня остаются источником наиболее подробных и точных таргетингов о пользователях мобильного интернета. Первым рекламодателем, который использовал данный продукт в своей рекламной кампании, стал автомобильный концерн Volvo Cars.

Селлер и «Билайн» договорились о продаже рекламных размещений по модели разделения доходов от реализации новой услуги «Билайн Программатик». 

В 2018 году сегмент мобильного видео на рынке видеорекламы вырастет вдвое. По прогнозу GPMD, его доля достигла 20% от общего объема затрат на видеорекламу в Рунете и составила 1,6 млрд руб. в денежном выражении. В 2018 году этот показатель увеличится до 30-40% или 3-4 млрд руб. По данным Mediascope, в сентябре 2017-го размер аудитории мобильного видео сравнялся с аналогичным показателем для стационарных компьютеров и превысил 26 млн человек.
«Сотрудничество GPMD и «Билайн» в области использования таргетингов оператора в рекламных кампаниях стало первым подобным примером в сегменте видеорекламы, размещаемой в мобильном видео, – говорит директор по развитию бизнеса Gazprom-Media Digital Сергей Коренков. – На фоне роста объемов мобильного инвентаря партнерство с «Билайн» стало для нас одной из стратегических задач. Опыт размещения видеорекламы на стационарных компьютерах (desktop) свидетельствует о том, что подобный подход позволит ощутимо увеличить эффективность рекламных компаний».

«Большие данные – одно из наиболее приоритетных направлений для бизнеса «Билайн», – отмечает вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд. – Мы используем технологии для создания и развития собственных продуктов, таких как `Билайн Программатик, и рады дать возможность нашим клиентам получить максимально релевантную информацию».

«Мы видим большой потенциал в использовании новых продуктов, возникающих в результате технологического прорыва, связанного с Big Data, – комментирует представитель Volvo Car Russia. – В частности, новый инструмент, предлагаемый GPMD в партнерстве с «Билайн» позволяет не только обеспечить большой охват, но и в перспективе добиться большей персонализации коммуникации». 

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Трафик болельщиков из Аргентины и Перу вырос в сети Tele2 в 100 раз / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Компания «Мобайл Парк» размещает информационные системы в облаке M1Cloud / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:51 Dakonik Тема: Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне (12.01.2018)
Вот так вот, релиз OnePlus 6 состоялся даже раньше... в мае, жаль только что в Лондоне, а не у нас в Москве. Так что ждем здесь официального релиза - уже отложил сумму на покупку, вроде как в 45 к. ...
Вчера 07:08 Raisa Bondarets Тема: Как вернуть видео с компьютера на iPhone?
Спасибо, попробую.
27.06.2018 18:20 ABloud Тема: Ангстрем (АО "Ангстрем") (10.03.2018)
Наши общие истоки и победы / vpk-news.ru
27.06.2018 16:05 Nikkikola Тема: Посоветуйте хороший камерофон (телефон-фотоаппарат, телефон с хорошей фотокамерой) (Страницы: 1 2)
Ну не соглашусь. 3Т - с точки зрения цена/качество сбалансированнее будет - стоит недорого, железо мощное и камера хорошая.
27.06.2018 15:19 Nikkikola Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Вы как-то аргументируйте своё несогласие) Если сравнивать oneplus 6 и айфон х, то у последнего немного лучше изображение, по остальным параметрам он проигрывает, при этом стоит вдвое дороже.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

29.06. [Новинки] Анонсы: Bluboo S3 – АКБ 8500 мАч и виртуальные SIM-карты / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на рендерах / MForum.ru

28.06. [Новинки] Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч / MForum.ru

27.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Meizu M6T появился в России / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 6 Pro представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России / MForum.ru

22.06. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi снизила цены на смартфоны / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A73s с Helio P60 / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Xiaomi Mi Max 3 с аккумулятором 5400 мАч / MForum.ru

19.06. [Новинки]  Анонсы: В России начались продажи Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки]  Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay / MForum.ru

18.06. [Новинки] Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: