Пресс-релизы: GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн»

29.06.2018, MForum.ru

25 июня 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и лидер рынка видеорекламы селлер GPMD (дочерняя компания НСК) запустили совместный проект, позволяющий применить большие данные (Big Data) сотового оператора для таргетирования рекламных кампаний на мобильных устройствах. (Размещение рекламы производится в мобильных браузерах и мобильных приложениях. Используются обезличенные данные клиентов, давших согласие на обработку персональных данных). В 2018 году объем сегмента мобильной видеорекламы, по оценке GPMD, может вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом и превысить 3 млрд рублей.



Партнерство основано на использовании результатов обработки «Билайн» имеющихся у оператора данных для таргетирования рекламных кампаний в продукте «Билайн Программатик». Сотовый оператор предоставил GPMD (Gazprom-Media Digital) право продажи и размещения видеорекламы с использованием таргетингов оператора на мобильных устройствах. Таргетинги могут применяться как на рекламном инвентаре сторонних сайтов, так и на инвентаре GPMD (при этом «Билайн» закупает инвентарь и сторонних сайтов, и GPMD). Cеллер не получает доступа к информации, защищенной законом «О персональных данных» и другим законодательством. GPMD имеет несколько технологических стыков интеграции с «Билайн Программатик».



Совместный проект запущен в тесты и эксплуатацию в апреле. Высокий интерес к нему уже проявил ряд крупных рекламодателей, в том числе производители товаров повседневного спроса (FMCG), автомобилей, лекарств, а также бытовой техники и электроники. Свою заинтересованность бренды объясняют тем, что сотовые операторы сегодня остаются источником наиболее подробных и точных таргетингов о пользователях мобильного интернета. Первым рекламодателем, который использовал данный продукт в своей рекламной кампании, стал автомобильный концерн Volvo Cars.



Селлер и «Билайн» договорились о продаже рекламных размещений по модели разделения доходов от реализации новой услуги «Билайн Программатик».



В 2018 году сегмент мобильного видео на рынке видеорекламы вырастет вдвое. По прогнозу GPMD, его доля достигла 20% от общего объема затрат на видеорекламу в Рунете и составила 1,6 млрд руб. в денежном выражении. В 2018 году этот показатель увеличится до 30-40% или 3-4 млрд руб. По данным Mediascope, в сентябре 2017-го размер аудитории мобильного видео сравнялся с аналогичным показателем для стационарных компьютеров и превысил 26 млн человек.

«Сотрудничество GPMD и «Билайн» в области использования таргетингов оператора в рекламных кампаниях стало первым подобным примером в сегменте видеорекламы, размещаемой в мобильном видео, – говорит директор по развитию бизнеса Gazprom-Media Digital Сергей Коренков. – На фоне роста объемов мобильного инвентаря партнерство с «Билайн» стало для нас одной из стратегических задач. Опыт размещения видеорекламы на стационарных компьютерах (desktop) свидетельствует о том, что подобный подход позволит ощутимо увеличить эффективность рекламных компаний».

«Большие данные – одно из наиболее приоритетных направлений для бизнеса «Билайн», – отмечает вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд. – Мы используем технологии для создания и развития собственных продуктов, таких как `Билайн Программатик, и рады дать возможность нашим клиентам получить максимально релевантную информацию».



«Мы видим большой потенциал в использовании новых продуктов, возникающих в результате технологического прорыва, связанного с Big Data, – комментирует представитель Volvo Car Russia. – В частности, новый инструмент, предлагаемый GPMD в партнерстве с «Билайн» позволяет не только обеспечить большой охват, но и в перспективе добиться большей персонализации коммуникации».



+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +