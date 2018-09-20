Пресс-релизы: «Ростелеком» зафиксировал значительный рост спроса на универсальные услуги связи

20.09.2018, MForum.ru

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи. Главные причины – компания упростила регистрацию и авторизацию в сети Wi-Fi, а также обнулила тарифы на передачу данных и местные звонки с таксофонов.

На конец первого полугодия 2018 года точки Wi-Fi запущены в эксплуатацию в 7,2 тыс. населенных пунктов. За первые восемь месяцев 2018 года количество пользователей услуг на точках Wi-Fi выросло в 7 раз год-к-году, а интернет-трафик за первое полугодие текущего года составил 1,5 ПБ, что превышает показатели всего 2017 года.

За январь-август 2018 года общая продолжительность местных звонков с универсальных таксофонов выросла более чем в 5 раз к аналогичному периоду 2017 года. Напомним, что «Ростелеком» по собственной инициативе обнулил тарифы на местные телефонные соединения с 1 января 2018 года. Таким образом, практически в каждом населенном пункте страны есть возможность позвонить в райцентр, в соседние деревни, в органы местного самоуправления, в больницу или в школу бесплатно.

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теги: универсальные услуги Ростелеком Wi-Fi

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