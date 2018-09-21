Телеком: Tele2 будет брать больше за услугу Городской номер

MForum.ru

Телеком: Tele2 будет брать больше за услугу Городской номер

21.09.2018, MForum.ru

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До сих пор абонентам российского Tele2 услуга обходилась в 3 рубля в сутки.

Услуга "Городской номер" до сих пор стоила 3 рубля в день

Но с 1 октября 2018 года расходы абонента вырастут до 5 рублей в сутки.

А теперь по 5 рублей

Что же, уже не раз говорилось, что операторы будут переносить навязанные им расходы, прежде всего, на исполнение “закона Яровой-Озерова” на абонентов. И поскольку просто взять и повысить все тарифы на все услуги нельзя, повышение будет вот таким, скрытым, частичным, исподволь, но оттого не менее неприятным для абонентов.

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теги: телеком тарифы рост цен Tele2 городские номера услуги цены в рост

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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