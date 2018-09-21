Телеком: Tele2 будет брать больше за услугу Городской номер

MForum.ru
21.09.2018,
До сих пор абонентам российского Tele2 услуга обходилась в 3 рубля в сутки.
Но с 1 октября 2018 года расходы абонента вырастут до 5 рублей в сутки.
Что же, уже не раз говорилось, что операторы будут переносить навязанные им расходы, прежде всего, на исполнение “закона Яровой-Озерова” на абонентов. И поскольку просто взять и повысить все тарифы на все услуги нельзя, повышение будет вот таким, скрытым, частичным, исподволь, но оттого не менее неприятным для абонентов.
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теги: телеком тарифы рост цен Tele2 городские номера услуги цены в рост
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© Алексей Бойко,
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