Телеком: Tele2 будет брать больше за услугу Городской номер

21.09.2018, MForum.ru

До сих пор абонентам российского Tele2 услуга обходилась в 3 рубля в сутки.

Но с 1 октября 2018 года расходы абонента вырастут до 5 рублей в сутки.

Что же, уже не раз говорилось, что операторы будут переносить навязанные им расходы, прежде всего, на исполнение “закона Яровой-Озерова” на абонентов. И поскольку просто взять и повысить все тарифы на все услуги нельзя, повышение будет вот таким, скрытым, частичным, исподволь, но оттого не менее неприятным для абонентов.

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