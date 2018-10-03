Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e

03.10.2018, MForum.ru

Известно, что 16 ноября компания Huawei собирается устроить мероприятие, в рамках которого будут представлены устройства семейства Mate 20. Также в этот день может увидеть свет смарт-браслет Huawei Band 3e.

Впрочем, в твиттер-аккаунте Roland Quandt (@rquandt) об этом устройстве уже появились все подробности. Выпускаться Huawei Band 3e будет в черном и розовом цветах. Емкость аккумулятора составит 77 мАч, что позволит Huawei Band 3e продержаться на одной подзарядке до 12 дней в обычном режиме и до 21 дня в режиме ожидания. Вес смарт-браслета – 13,6 грамма. В части защиты от влаги Huawei Band 3e будет выдерживать погружения на глубину до 50 метров. Из финтес-функций отметим сохранение 7 видов данных, мониторинг сна, контроль осанки и режим «Не беспокоить». Цена Huawei Band 3e составит порядка $32.