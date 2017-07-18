Анонсы: Huawei Band 2 и Band 2 Pro с мониторингом сердечного ритма представлены официально

MForum.ru
18.07.2017,
Компания Huawei анонсировала два новых фитнес-трекера: Huawei Band 2 и Band 2 Pro. На первый взгляд обе новинки являются стандартными конкурентами FitBit, умеющими измерять пульс, темп, расстояние и скорость движения.
Однако Huawei Band 2 и Band 2 Pro также могут измерять VO2 Max, максимальный объем кислорода на килограмм веса, который человек может усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке. С улучшением физической формы значение VO2 Max возрастает. По данным производителя точность измерения составляет порядка 95%.
Кроме того, оба устройства ведут непрерывный мониторинг сердечного ритма, что позволяет выяснить влияние на него тех или иных процессов. Huawei Band 2 и Band 2 Pro получили и функцию «Эффект тренировки», определяющей как сеанс упражнений влияет на уровень физической подготовки и оценивающей время восстановления необходимое до следующего сеанса в тренажерном зале.
Эксклюзивные возможности Band 2 Pro включают в себя функции виртуальной гигиены, контроля дыхания Huawei TruSleep, GPS-приемник и Huawei Running Coach. Новинки выдерживают давление воды до 5 атмосфер, что позволяет использовать их в бассейне и для пробежек в дождливые дни. При подключении к смартфону устройства выступают в качестве устройств-компаньонов, отображающих данные о входящих вызовах и уведомления. Информация о цене и сроках релиза Huawei Band 2 и Band 2 Pro пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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