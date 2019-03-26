Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp

MForum.ru
26.03.2019,
Безусловно, складные смартфоны станут одним из трендов. Мы уже увидели работающие устройства от Samsung и Huawei, а в скором времени компанию им могут составить другие производители. Например, Sharp, который в 2017 году запатентовал свою конструкцию складного смартфона.
Особенность конструкции Sharp – повторение функционала обычного телефона раскладного форм-фактора. Причем, смартфон получит два шарнира, что позволит даже в сложенном виде прочесть уведомления. Для наглядности ребята из LetsGoDigital сделали несколько 3D- рендеров, демонстрирующих возможную конструкцию устройства. Впрочем, реальные устройства довольно сильно отличаются о схем на патентах.
© Антон Печеровый,
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