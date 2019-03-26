Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp

MForum.ru

Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp

26.03.2019, MForum.ru

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Безусловно, складные смартфоны станут одним из трендов. Мы уже увидели работающие устройства от Samsung и Huawei, а в скором времени компанию им могут составить другие производители. Например, Sharp, который в 2017 году запатентовал свою конструкцию складного смартфона.

Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp

Особенность конструкции Sharp – повторение функционала обычного телефона раскладного форм-фактора. Причем, смартфон получит два шарнира, что позволит даже в сложенном виде прочесть уведомления. Для наглядности ребята из LetsGoDigital сделали несколько 3D- рендеров, демонстрирующих возможную конструкцию устройства. Впрочем, реальные устройства довольно сильно отличаются о схем на патентах.

Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp

Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp

Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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