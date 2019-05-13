Анонсы: Huawei Y9 Prime 2019 получил выдвижную фронтальную камеру

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Анонсы: Huawei Y9 Prime 2019 получил выдвижную фронтальную камеру

13.05.2019, MForum.ru

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Компания Huawei официально представила смартфон Y9 Prime 2019. Аналогично Huawei P Smart Z, новинка получила выдвижную фронтальную камеру с модулем разрешением 16 Мп. Тыловая камера Huawei Y9 Prime 2019 строенная, сочетающая 16 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп датчик глубины.

Анонсы: Huawei Y9 Prime 2019 получил выдвижную фронтальную камеру

В части аппаратной платформы Huawei Y9 Prime 2019 схож с Huawei P Smart Z. В активе этой новинки присутствует 6,59-дюймовый дисплей разрешением 2430х1080 точек, чипсет Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор находится на задней панели, для подключения зарядного устройства служит USB Type C. Габаритные размеры новинки составляют 163,5 х 77,3 х 8,8 мм при весе 197 г. ОС – Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Купить Huawei Y9 Prime 2019 можно будет в черном, зеленом и синем цветах.

Анонсы: Huawei Y9 Prime 2019 получил выдвижную фронтальную камеру

Анонсы: Huawei Y9 Prime 2019 получил выдвижную фронтальную камеру

Анонсы: Huawei Y9 Prime 2019 получил выдвижную фронтальную камеру

© Антон Печеровый, MForum.ru , информации gsmarena.com

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