Телеком: Сеть 5G оператора KT в Корее забирает на себя все больше трафика

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Телеком: Сеть 5G оператора KT в Корее забирает на себя все больше трафика

30.09.2019, MForum.ru

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По мере роста качества услуг сети 5G оператора KT, Корея, растёт и объем передачи данных в этой сети. Оператор ставит перед собой фантастические задачи и добивается их воплощения в жизнь, что называется, ударными темпами.

KT отмечает новые бизнес-возможности, обеспечиваемые сетью 5G, пиковые скорости при пользовании которой достигают 1.6 Гбит/с, что уже привело к тому, что среднее потребление трафика на абонента в них вдвое превышает потребление трафика в LTE сети оператора.

Абоненты с энтузиазмом относятся к недавно запущенной KT сети 5G, причём 82% подключающихся выбирают тариф Super Plan стоимостью около $80 в месяц, что позитивно влияет на ARPU.

В KT признают, что компания столкнулась с трудностями в период запуска новой технологии, в частности, после запуска 5G в апреле 2019 года вырос процент обрывов голосовых вызовов и на стабилизацию этого показателя ушло 4-5 недель. С середины мая 2019 года процент обрывов удерживается на уровне немногим большем, чем в сети LTE оператора. Пиковые скорости в сети LTE KT достигают 0.9 Гбит/с.

Развернув 62 521 базовых станций 5G в Южной Корее, оператор обеспечил полноценное покрытие сетью 5G территорий шести городов, включая Сеул, а также фрагментарное покрытие ещё 85 городов. В дальнейших планах оператора - расширить зону предоставления услуг 5G на все основные города страны и прилегающие к ним территории до конца 2019 года.

Если планы реализуются, то в зоне покрытия сетей 5G окажется до 90% населения страны. Далее оператор намеревается работать над формированием общенационального покрытия 5G с использованием диапазона 26 ГГц. Разительная разница между задачами, которые ставит перед собой KT и скромными планами российских операторов, которые не замахиваются на формирование сплошного покрытия с использованием миллиметрового диапазона даже в отдалённых планах! Впрочем, корейцы из KT также воздержались от того, чтобы назвать какие-то конкретные сроки за какой период может быть сформировано такое покрытие.

KT это второй по размеру абонбазы оператор Кореи. 21 сентября оператор заявил о том, что число подключений к его сети 5G превысило 1 млн.

Компанией создана лаборатория 5G Open Lab, которая выступает хабом, где партнёры KT, работающие в других отраслях, могут работать совместно со специалистами оператора для того, чтобы выводить на рынок новые, коммерчески доступные или необходимые партнёру услуги.

Еще один интересный факт - KT развернул в Корее восемь так называемых "мобильных эдж-центров" (от edge centres - центров краевых вычислений), с тем, чтобы обеспечивать услуги для которых критично время задержки распространения сигнала, составляющее в сети 5G менее 10 мс. Это важно, в частности, для поддержки услуг VR (виртуальной реальности), подключения роботизированных автомобилей и т.п.

В 2020 году в KT намереваются перевести свою сеть 5G в режим SA, "отвязав" её тем самым от сети LTE, что сулит абонентам дальнейший рост качества услуг 5G по-сравнению с использованием схемы NSA. Это ещё одно кардинальное отличие южнокорейского рынка от российского, где на массовое SA никто не замахивается даже в самых смелых планах! Напротив, мы пока что слышим, что миллиметровый диапазон 5G годен только для хот-спотовых применений в гибридной сети 5G NSA, основное покрытие в которой формируется в диапазонах 3.5 и 4.5 ГГц. В общем, южнокорейцам явно предстоит жить в какой-то куда более передовой технореальности, нежели нам с вами, и с этим остаётся только смириться.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: телеком Южная Корея пятое поколение 5G SA миллиметровый диапазон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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