Слухи: Oppo Reno3 может получить экран 90 Гц, поддержку 5G-соединение и 64 Мп камеру

12.11.2019, MForum.ru

Официальный анонс смартфонов Oppo Reno2 состоялся в конце августа, однако уже появились слухи об Oppo Reno третьего поколения. Источником данных стала китайская социальная сеть Weibo, где появились спецификации смартфона.

Ожидается, что Oppo Reno3 будет оснащен 6,5-дюймовым экраном разрешением 1080х2400 точек с частотой обновления 90 Гц. Дактилоскопический сенсор будет встроен в экран устройства. Тыловая камера будет базироваться на 64 Мп сенсоре Sony IMX686. В качестве вспомогательных выступают сенсор с телеобъективом и 5-кратным увеличением, сенсор с широкоугольной оптикой, а также черно-белый сенсор и датчик глубины. Ожидаемое разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Будет ли использоваться для фронтальной камеры механизм «плавника акулы» или другая реализация всплывающей камеры пока не сообщается. Возможная емкость аккумулятора - 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0 (5 В / 6 А). Появление беспроводной зарядки не ожидается, хотя вместо алюминия материалом задней панели Oppo Reno3 станет Gorilla Glass. Возможный объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 / 256 Гб, а цены – 3299 / 3599 юаней, соответственно.