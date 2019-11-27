Телеком: Intel, лишившись собственных модемов 5G, поставит в свои 5G PC модемы MediaTek

MForum.ru

Телеком: Intel, лишившись собственных модемов 5G, поставит в свои 5G PC модемы MediaTek

27.11.2019, MForum.ru

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Кажется совсем недавно в Intel поигрывали мускулами, обещая спасти Apple от модемной зависимости от Qualcomm. Вы помните, чем кончилась эта история - срывом сроков, неспособностью создать модем 5G приемлемого качества в приемлемые сроки и, в итоге, продажей своего "бизнеса" по разработке 5G модемов.

Intel, лишившись собственных модемов 5G, поставит в свои 5G PC модемы MediaTek

И к чему пришли? К тому, что когда компания Intel решила выпустить платформу мобильного ПК с поддержкой 5G, ей пришлось обратиться за модемами 5G к MediaTek. Вероятно, расчет идет на старых добрых партнеров - Dell и HP, которые станут выпускать на базе этой платформы некоторые из своих ноутбуков.

Печаль в том, что всем понятно, что на сегодня лидером в области мобильных платформ 5G является не MediaTek, а Qualcomm. Но в Intel, после битвы с Qualcomm за Apple, видимо и слышать не могут о компании из Сан-Диего и ее продуктах.

В общем, если и до этого уровень спроса на ноуты со встроенной поддержкой 5G оставался не ясным, то теперь, когда мы знаем, что под капотом окажется MediaTek, а не Qualcomm, скепсис в отношении такого спроса может только вырасти. А Intel, конечно, понять можно. Должны же они были хотя бы попробовать.

Источник: telecoms.com

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теги: телеком модемы пятое поколение 5G Intel MediaTek

© Алексей Бойко, MForum.ru

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