5G: Qualcomm X60 5G - крутая новинка, которую мы увидим еще нескоро

MForum.ru
20.02.2020,
Qualcomm показал новый чип - модем 5G третьего поколения. Полное его название - Snapdragon X60 5G Modem-RF System. Новинка имеет целый ряд особенностей, начиная от технологического процесса, по которому его будут производить - 5нм. Это обещает более высокую производительность и более скромное энергопотребление, чем при использовании техпроцессов 7нм или 12нм.
Среди других существенных новых фич X60 стоит отметить агрегацию несущих (CA) во всех ключевых диапазонах 5G, включая агрегацию частот миллиметрового диапазона и средних частот. Кроме того, есть возможность агрегации FDD и TDD потоков. В чем соль этой функциональности - оператор сможет агрегировать практически все частоты, которыми располагает.
В основе X60 - модуль 5G QTM535, обеспечивающй поддержку частот миллиметрового диапазона. Из тонких подробностей - новый "более лучший" фильтр ultraSAW RF.
Выпускать новый модем будут на двух самых высокотехнологичных производствах чипов в мире - южнокорейском Samsung Electronics и тайваньском TSMC, в Qualcomm явно подстраховались.
Основной минус новинки - флагманы на нем обещаны на ранее начала 2021 года.
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теги: модемы 5G пятое поколение Qualcomm X60 Samsung
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