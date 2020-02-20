5G: Qualcomm X60 5G - крутая новинка, которую мы увидим еще нескоро

MForum.ru

5G: Qualcomm X60 5G - крутая новинка, которую мы увидим еще нескоро

20.02.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Qualcomm показал новый чип - модем 5G третьего поколения. Полное его название - Snapdragon X60 5G Modem-RF System. Новинка имеет целый ряд особенностей, начиная от технологического процесса, по которому его будут производить - 5нм. Это обещает более высокую производительность и более скромное энергопотребление, чем при использовании техпроцессов 7нм или 12нм.

Qualcomm X60 5G - крутая новинка, которую мы увидим еще нескоро

Среди других существенных новых фич X60 стоит отметить агрегацию несущих (CA) во всех ключевых диапазонах 5G, включая агрегацию частот миллиметрового диапазона и средних частот. Кроме того, есть возможность агрегации FDD и TDD потоков. В чем соль этой функциональности - оператор сможет агрегировать практически все частоты, которыми располагает.

В основе X60 - модуль 5G QTM535, обеспечивающй поддержку частот миллиметрового диапазона. Из тонких подробностей - новый "более лучший" фильтр ultraSAW RF.

Выпускать новый модем будут на двух самых высокотехнологичных производствах чипов в мире - южнокорейском Samsung Electronics и тайваньском TSMC, в Qualcomm явно подстраховались.

Основной минус новинки - флагманы на нем обещаны на ранее начала 2021 года.

Еще о модемах 5G

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/ 

теги: модемы 5G пятое поколение Qualcomm X60 Samsung

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

27.11. [Новости компаний] Телеком: Intel, лишившись собственных модемов 5G, поставит в свои 5G PC модемы MediaTek / MForum.ru

24.11. [Новости компаний] Телеком: IDT объявила о выпуске модема для сетей 5G FWA в нелицензируемом диапазоне 60ГГц / MForum.ru

26.10. [Новости компаний] Телеком: Qualcomm сообщил, что более 30 OEM-производителей выбрали систему Modem-RF Snapdragon X55 с поддержкой 5G / MForum.ru

21.10. [Новости компаний] Телеком: Глобальный рынок процессоров для baseband сократился в 2q2019, но процессоры для baseband 5G стартовали неплохо / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:28 АндрейПавлов Тема: Какую модель посоветуете у Vertex для сына школьника?
У дочери Samsung. Ей нравится и за год никаких минусов.
17.02.2020 12:30 motodart Тема: Nokia 5310 XpressMusic (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20)
перепрошить
13.02.2020 21:20 ABloud Тема: Челябинская область (06.03.2012)
В 2019 году средний южноуралец разговаривал 7 минут в день (по данным сервиса «Билайн-Аналитика»). Это значительно меньше, чем в 2018 году, на 15%. При этом жители области ежемесячно потребляют ...
13.02.2020 15:22 ABloud Тема: Животных чипирование и RFID. RFID в животноводстве. RFID-чипирование домашних животных (04.03.2018)
Животноводство и RFID Канадский фермер делится своим практическим опытом применения RFID на животноводческой ферме, где он выращивает телят и коров. Он и раньше уже немало лет применял RFID ...
13.02.2020 13:08 ABloud Тема: Перспективные материалы и технологии (01.10.2019)
Портфельная компания Роснано - OCSiAl запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок. Более половины объема производства под брендом Tuball у компании из Новосибирска закупают ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru

19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru

19.02. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8T с поддержкой NFC уценили до 9990 рублей / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Представлены LG K61, K51S и K41S с 6.5-дюймовыми дисплеями и АКБ 4000 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Это интересно: Экран Motorola RAZR на холоде расслаивается / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R5G представлен официально / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A70e / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Анонс Nubia Red Magic 5G отложат / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые характеристики Oppo Reno3 Pro / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Зеленый Honor 9X появился в России / MForum.ru

12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2020 отменяется / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 и S20+ представлены официально / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip – ответ на Motorola Razr / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8A Dual представлен официально / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite появились в России / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31 представят 25 февраля / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Черно-золотистый Motorola Razr замечен на рендерах / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: