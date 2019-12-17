МТС и «Пятёрочка» договорились о сотрудничестве в сфере программ лояльности

MForum.ru
17.12.2019,
17 декабря 2019, пресс-релиз МТС, через MForum.ru.
Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и торговая сеть «Пятёрочка» объявляют о старте совместной акции, в рамках которой участники программы лояльности ритейлера могут использовать накопленные баллы за покупку продуктов для оплаты услуг связи и сервисов оператора или покупок в салонах-магазинах МТС.
Обменять баллы, накопленные за покупку товаров в сети магазинов «Пятерочка», на рубли в рамках программы лояльности МТС Cashback можно в личном кабинете на сайте 5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка»:
500 баллов = 50 рублей;
1000 баллов = 100 рублей;
2000 баллов = 200 рублей;
После этого пользователь получит промокод, который нужно активировать на сайте cashback.mts.ru, либо в мобильном приложении сервиса МТС Cashback в разделе «Кэшбэк за промокоды». Ежемесячно можно обменивать не более 4 500 баллов, накопленных на карте «Пятерочки» «Выручай-карта». Кроме того, для участия в акции необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Выручай-карта» и сервисе МТС Cashback.
Акция продлится до 31 мая 2020 года, в ней могут принять участие также клиенты других российских операторов для пополнения баланса номера МТС близких и покупок в салонах МТС.
«У сервиса МТС Cashback более пяти миллионов пользователей, и мы постоянно ищем способы расширить возможности клиентов по накоплению кэшбэка. Если раньше можно было получить кэшбэк только за разовые покупки у партнеров сервиса, то теперь ощутимую выгоду принесут также ежедневные покупки продуктов в супермаркете. Сотрудничество МТС с одной из крупнейших отечественных сетей розничной торговли позволит миллионам россиянам по всей стране не платить за мобильную связь, в том числе, в роуминге, а также бесплатно смотреть любимые фильмы и сериалы или слушать музыку. Это целая экосистема сервисов с единым пользовательским опытом, а также один из первых на рынке примеров синергии ритейла и телекома, от которой выиграют, в первую очередь, пользователи», – говорит директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.
«Мы продолжаем совершенствовать нашу программу лояльности «Выручай-карта», развивая различные партнёрские проекты. Наш опыт проведения подобных акций с популярными социальными сетями продемонстрировал высокую вовлеченность аудитории – с момента запуска функционала порядка 75% участников списывали свои баллы исключительно на виртуальную валюту партнеров. Теперь мы рады предложить ещё больше возможностей нашим гостям благодаря сотрудничеству с одним из крупнейших операторов связи - МТС. Уверена, что такой полезный бонус станет отличным дополнением ко всем преимуществам нашей программы лояльности и позволит экономить на услугах связи. Мы стремимся стать любимым магазином для наших гостей, и реализация этого проекта – очередной шаг в данном направлении», — комментирует Галина Кардаева, руководитель управления программ лояльности торговой сети «Пятёрочка».
Подробнее об условиях акции на cashback.mts.ru.
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теги: телеком пресс-релизы программы лояльности лояльность МТС Пятерочка
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