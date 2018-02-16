RFID: Диджитализация розничных сетей на базе технологий Интернета Вещей от ISBC

16.02.2018, MForum.ru

RFID как обязательный атрибут успеха в омниканальной торговле

Сегодня темпы прогресса, трансформации рынков и выхода новых продуктов многократно умножились. Мир меняется и цифровые технологии захватывают реальность. Люди все больше уходят в виртуальную реальность Интернета: компьютерные игры, социальные сети.

Все большее проникновение интернет-технологий в нашу жизнь привело к росту доли онлайн-торговли. В 2016 году доля Интернет-торговли в рознице составила около 10% в мире и около 5% - в России.

Такие показатели не представляют значительной угрозы для традиционных розничных форматов. Но использование лучших практик онлайн-бизнеса, растущего сегодня в России на 20-25% в год, позволяет резко повысить эффективность. Ритейлеры, совместившие лучшее из онлайн и офлайн, смогут добиться роста коммерческих результатов и рыночной доли на уровне лучших Интернет-бизнесов.

Как скрестить офлайн и онлайн?

Для повышения эффективности классическим розничных магазинов уже использованы все возможные методы. Физические ограничения, связанные с площадями магазинов и изменениями потока покупателей, а также объемами товарных запасов, жестко лимитируют процессы в розничной торговле. Всегда возникает противоречие между прекрасно оформленным торговым залом с малой плотностью выкладки товаров, где ассортимент может быть недостаточным, и более плотной выкладкой, но в большем ассортименте.

Другой серьезной проблемой розничных сетей, особенно ярко выраженной в продуктовых сетях и других магазинах с очень широким ассортиментом, является управление складом. Только применение современных цифровых технологий, как на сладе, так и в торговом зале, может повысить все показатели магазина, от оборачиваемости товаров до средней суммы в чеке, валовой реализации и рентабельности бизнеса.

Но как интегрировать привычный всем мир товаров, паллет и упаковок с современными онлайн-технологиями. Единственный вариант – создать цифрового «двойника» для каждого товара, оцифровать мир розничных продаж, создать Интернет Вещей. Но для этого не нужны «умные чайники», не требуется интегрировать сложные микросхемы в огурцы и помидоры.

Уже сегодня RFID-технологии, обеспечивающие идентификацию любого объекта в радиочастотном диапазоне, позволяют связать реальность и мир цифровых технологий. Любой объект, вещь, оснащаются недорогой меткой и получают свой уникальный цифровой образ и становится частью Интернета Вещей.

По данным исследовательской компании IDTechEx объем международного рынка решений на базе технологий радиочастотной идентификации, RFID, оценивается по итогам 2017 года в размере 11,2 миллиарда $. К 2022 году прогнозируется, что он достигнет 14,9 миллиарда $.

Компания ISBC www.isbc.ru, российский производитель смарт-карт и RFID-идентификаторов, разрабатывает и создает новые решения на базе технологий радиочастотной идентификации. Уже сегодня мы превращаем розницу в «Умные магазины» с «Умными складами» и цифровыми системами лояльности для клиентов.

Умный склад

Трекинг перемещения объектов по складам является актуальной задачей. Для отслеживания перемещения объектов по территории мы рекомендуем применение UHF (сверхвысокочастотных) меток. Для учета перемещения можно применять как одну метку, так и группу меток. В тоже время возможен и другой подход, когда группу товаров можно идентифицировать одной меткой.

RFID-оборудование ISBC имеет широкие возможности по размещению, как скрытно, так и открытым образом: в арке, в проходе, в воротах, под фальш-потолком или под фальш-полом. Интеграция систем «Умного склада» в информационную систему, включая 1С, SAP и многие другие, не является проблемой.

В итоге каждая новая поставка учитывается в момент пересечения RFID-портала (изображен на рисунке), а любой товар, несанкционированно выносимый со склада, может быть отслежен. Руководство розничных сетей и складов сможет в любой момент времени получить информацию не только о складских остатках, но и точном расположении каждой товарной позиции, что обеспечит рост оборачиваемости и реализацию принципов FIFO. Внедрение технологий «Умного склада» резко снизит потребность в персонале, позволит акцентировать усилия сотрудников розничной сети на обслуживании покупателей, повышая их лояльность.

Радиочастотная идентификация в торговом зале

Многие ритейлеры уже освоили RF-технологии для борьбы с кражами товара. Но использовать идентификацию оснащенных метками вещей лишь для контроля покупателей на выходе неэффективно. Комплексное применение RFID в торговом зале намного повысит эффективность розничного бизнеса. Один из ключевых бонусов применения RFID-технологий в торговом зале – это 100% достоверная информация об имеющихся товарах, и, как следствие, большая удовлетворенность покупателя и повышение его лояльности. Использование полученной информации – это гарантия наличия в торговом зале продукции «всех брендов, цветов и размеров». Применение RFID позволяет проследить историю каждой единицы товара. Перечисленные выше преимущества означают только одно - рост продаж, сопровождающийся значительным снижением потерь.

По информации компании NXP, одного из крупнейших производителей микроэлектроники в мире, наличие всей заявленной линейки товаров и продукции на прилавках позволяет резко повысить продажи. Рост валовой прибыли достигает 15%, уменьшение кумулятивной составляющей потерь – до 50%.

Используя автоматизированные RFID-системы и ручные сканеры, продавцы смогут в любой момент времени подсказать покупателю местонахождение нужного товара или найти подходящий размер. При этом находящиеся в примерочной или на складе вещи также будут доступны для выбора, что не приведет к снижению продаж при накоплении не купленной одежды вне своих мест.

Превращение розничного магазина в цифровой торговый зал позволит внедрить многие наработки из мира Интернета. С помощью терминала, мобильного приложения или чат-бота покупатель сможет быстро выбрать подходящий товар и получить подсказку о его местонахождении на полках. Интегрировав RFID с «Умной примерочной», магазин получит возможность создать дополнительный канал продаж, предлагая подходящие товары или скидки во время примерки для увеличения чека на клиента.

RFID-программы лояльности

Не только товары, но и покупатели могут быть интегрированы в мир «Умного магазина». Забежавший на 5 минут в торговый зал мужчина в скромных джинсах может быть VIP-клиентом, способным потратить десятки и сотни тысяч рублей, а скромная бабушка – купить множество подарков внукам. И только четкая идентификация клиента по бесконтактным картам лояльности сможет показать, что это – ваш постоянный покупатель, приносящий сотни тысяч рублей ежегодно.

Конечно, сегодня все пользуются дисконтными и бонусными картами. Они забываются, ломаются, приходят в негодность. Да и дальность их идентификации – считанные сантиметры. В отличие от них современные разработки ISBC на базе технологии Bluetooth Low Energy позволяют узнать клиента на расстоянии до 10 метров по мобильному телефону. Клиент не забудет и не потеряет идентификатор программы лояльности, если им является мобильное устройство.

Кроме того, традиционные карты могут быть заменены на многофункциональные идентификаторы от ISBC: смарт-карты, RFID-брелоки AIRTAG® и RFID-браслеты в фирменном стиле розничной сети. Удобные, красивые и практичные устройства уже сегодня совмещают функции карт лояльности и транспортных приложений большинства городов России.

Покупатель, ежедневно пользующийся смарт-картой или брелоком розничной сети в транспорте, постоянно вспоминает об опыте успешных покупок в магазине. ISBC специализируется на кобрендинговых проектах ритейла с транспортной инфраструктурой российских городов, повышая эффективность взаимодействия розницы с покупателями.

Для чего нужны цифровые технологии в рознице?

Применение RFID-технологий Интернета Вещей от ISBC обеспечит оптимизацию рабочих процессов в рознице. Основными результатами станут:

высокая скорость инвентаризации;

возможность инвентаризации по несколько раз в день;

возможность быстрой инвентаризации при пересменке персонала;

малая зависимость от «человеческого фактора»;

инвентаризация без вскрытия упаковки;

автоматизация складского документооборота;

меньшие требования к площадям торговых залов;

постоянный мониторинг наличия товара на полках и в торговом зале;

высокая скорость и точность отгрузки со склада и принятия в магазине;

низкая трудоемкость инвентаризации.

В результаты торговая сеть получит:

повышение эффективность управления товарными запасами;

снижение издержек;

рост оборачиваемости;

рост лояльности покупателей;

рост среднего чека;

возможность обслужить большее число клиентов в часы пик;

повышение объемов реализации и прибыли;

рост рентабельности.

Именно поэтому цифровые RFID-технологии от ISBC являются ключом в успешное будущее для розницы. Интеграция лучших практик ритейла с миром диджитал позволит сетям-инноваторам нарастить финансовые показатели, привлечь дополнительных покупателей и отстроиться от конкурентов. Используя все три ключевых фактора успеха, умный RFID-магазин сможет быстро нарастить рыночную долю и выйти на лидирующие позиции.

И, к сожалению, экономия на инновациях и отказ от новых технологий может привести к проигрышу в конкурентной борьбе. Сегодня нельзя забывать о том, что только постоянное развитие на базе цифровых технологий способно обеспечить успех и процветание в будущем.

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