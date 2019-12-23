МТС включила режим «онлайн» в районах Томской области

MForum.ru
23.12.2019,
23 декабря 2019, пресс-релиз МТС, через MForum.ru.
23 декабря 2019 г. МТС сообщает о итогах первого этапа проекта по запуску в Томской области «дальнобойной» сети LTE-900. Увеличенный радиус действия «вышек» позволяет закрыть «белые пятна» в регионе, в том числе, на труднодоступных локациях: на месторождениях, вдоль автомобильных и железных дорог, где мобильный интернет крайне востребован.
На сегодняшний день, сверхпробивные базовые станции уже работают в 10 районах области. Высокоскоростной мобильный интернет LTE-900 доступен в Чаинском, Кривошеинском, Асиновском, Молчановском, Зырянском, Шегарском, Кожевниковском и Томском районах. Возможности 4G-интернета также позволяют теперь свободно загружать карты, смотреть онлайн видеоролики, отправлять и получать тяжелые файлы, пользоваться мобильными сервисами на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Раскино» и компрессорной станции «Александровская» магистрального газопровода «Газпром Трансгаз Томск» (Александровский район), а также нефтяных месторождения «Двуреченское» и НП «Майское» (Каргасокский район). Например, вахтовики через специальное приложение могут получить консультацию врача.
Радиус действия каждой базовой станции составляет более 10 км, поэтому ее сигнала хватает не только для населенных пунктов, но для прилегающих магистралей. Реализация проекта позволит обеспечить плотное 4G-покрытие там, где ранее сигнал мог быть слабым или отсутствовать полностью. На сегодняшний день, благодаря технологии LTE-900 мобильный интернет доступен, в том числе, на автотрассах «Томск – Новосибирск» и «Томск – Асино», а также на участках железной дороги, проходящих вдоль населенных пунктов, где произошли запуски. В планах МТС – дальнейший запуск базовых станций LTE-900 в северных районах Томской области, что позволит обеспечить качественное покрытие населенных пунктов и вахтовых поселков.
«Мы активно развиваем сети в Томской области, чтобы жителям региона было еще удобнее пользоваться мобильными сервисами. Сегодня сети «четвертого поколения» МТС позволяют компаниям региона получить доступ к цифровым сервисам, а значит способствует внедрению инновационных услуг на предприятиях и развитию региона в целом. МТС стала первым оператором, который развивает сеть в стандарте LTE-900 в регионе. Мы видим, что наши абоненты в регионе уже оценили технологию: ежемесячно фиксируем увеличение трафика данных на новых «вышках» более чем на 10 процентов», – отмечает директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.
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теги: телеком пресс-релизы МТС LTE900 Томская область
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