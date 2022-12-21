Развитие сетей: ВымпелКом - лучший в московском метро по связности покрытия и скорости скачивания данных

21.12.2022, MForum.ru

Такие выводы представило вчера агентство Telecom Daily.

Как билайну удалось достичь столь высоких показателей, как примерно 100 Мбит/c во время движения поездов и до 207 Мбит/c на станциях?

Прежде всего за счет солидных инвестиций в оборудование, которое было развернуто в московском метро в период 2021-2022, но также и за счет агрегации частот доступных диапазонов.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Я искренне рад, что нам удалось создать в московском метро надежную связь с хорошим качеством мобильного интернета и голосовой связи. В этом году для удержания высоких стандартов качества связи билайн, мы не только строили новые базовые станции, но и расширили возможности сети за счет дополнительной частотной емкости — L900 (LTE900). Технические специалисты компании вывели в эфир 237 новых базовых станций в этом диапазоне, которые позволили увеличить надежность сети и ее доступность в тоннелях».

Выросли средние скорости загрузки контента в сеть - до 32,7 Мбит/c (в конце 2021 года было 19 Мбит/c).

Все это не могло не отразиться на заметном росте трафика, потребление трафика данных в московском метро клиентами билайн выросло на 40%.

пресс-релиз билайн

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теги: билайн ВымпелКом связь в метро развитие сетей Москва