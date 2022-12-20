Связь в метро: Скорость мобильного интернета в московской подземке выросла вдвое

20.12.2022, MForum.ru

Скорость мобильного интернета в московской подземке выросла вдвое. Такие результаты представило ИАА TelecomDaily по итогам проведенных в московском метро тестов. За год скорость, доступная абонентам выросла в среднем вдвое, лидером по скорости DL в тоннелях и на станциях и по связности покрытия остается ВымпелКом.

Нескольких лет подряд деятельность операторов мобильной связи в московском метро была серьезно ограничена по решению администрации метрополитена, которая, по какой-то неведомой причине обеспечила режим максимального благоприятствования для компании Максима Телеком.

К счастью, эта политика осталась в прошлом, и большая четверка смогла возобновить свою стройку в московской подземке.

Операторы пошли на значительные инвестиции и за последнюю пару лет смогли добиться впечатляющих успехов - средние скорости доступа выросли примерно в 2-3 раза. Кроме того, МТС, ВымпелКом и МегаФон обеспечивают близкий к бесшовному клиентский опыт даже в перегонах между станциями.

В сложившихся условиях сеть Wi-Fi, которую строила в метро Максима Телеком практически потеряла свое значение. Она все менее востребована абонентами, многие из оставшихся пользователей подключаются к ней скорее "по инерции". Вряд ли эта сеть может окупать свое содержание по прежней рекламной модели. Несмотря на это, не думаю, что ее демонтируют или выключат, поскольку московские власти любят Wi-Fi. Не удивлюсь, если расходы по поддержанию на плаву этой сети частично или полностью в какой-то момент возьмет на себя город или метро, если этого еще не произошло.

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По итогам 2022 года средняя скорость интернет-доступа в перегонах Московского метрополитена составила 74 Мб/с по направлению к абоненту (Download). Это в два раза выше, чем годом ранее. Такой значительный рост стал возможен благодаря тому, что все пять сетей кратно улучшили свои результаты.

В декабре 2021 года средний показатель Download в тоннелях незначительно вырос, до 37,2 Мбит/сек. Тогда положительную динамику обеспечил в основном рывок «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), в то время как у четырех других сетей скорость снижалась.

В этом году разрыв между операторами в перегонах по-прежнему велик — от 30 до 100 Мбит/с по средней скорости. Однако этого вполне достаточно, чтобы сохранить комфортные для абонентов 35-50 Мбит/сек. Непрерывность интернет-соединения составляет в среднем 88%. Это также крайне важный показатель, чтобы корректно оценить качество услуги в движении (в предыдущие годы одна из основных проблем при предоставлении услуги заключалась в том, что связь во время движения поезда постоянно обрывалась)

К концу 2022 года все пять работающих в метро сетей обеспечили стабильное интернет-соединение, которое не обрывается при перемещении в тоннелях и при пересадках со станции на станцию.

Как и годом ранее, по скорости в тоннелях лидирует ВымпелКом. В 2022 в этой сети зафиксирован и лучший результат на станциях. Кроме того, оператор опередил других игроков по показателю непрерывности.

Скорость в тоннелях

Лидер по интернет-скорости в перегонах сменился в 2021 году, после того как ВымпелКом модернизировал сеть. В 2022 МегаФон и МТС начали работы по расширению пропускной способности в метрополитене, которые будут продолжены в 2023. Текущие результаты это подтверждают.

Так, по средней скорости к абоненту (основной показатель при замерах) ВымпелКом на первом месте — 100 Мбит/с (60 Мбит/с — в декабре 2021). МегаФон и МТС демонстрируют примерно равные скорости — 90,1 Мбит/с (39,5 годом ранее) и 89,5 Мбит/с (38,5) соответственно. Таким образом обе сети за год улучшили скоростные характеристики более чем в раза. Как и в прошлом году, за ними следует Wi-Fi-сеть МаксимыТелеком — 58,2 Мбит/с (36 Мбит/с год назад). В этом случае улучшение также заметно — более 50% год к году.

У Tele2 средняя скорость в тоннелях увеличилась до 31.3 Мбит/с против 12,2 Мбит/с годом ранее, то есть оператор ускорился почти в три раза, но остался на последнем месте по данному показателю.

По средней скорости от абонента (Upload) традиционно лидирует МаксимаТелеком, а среди сотовых операторов — ВымпелКом.

МаксимаТелеком более чем в два раза подняла этот параметр — 57.6 Мбит/с против 26 Мбит/с в декабре прошлого года. Средний Upload у ВымпелКом также вырос и составил 32,7 Мбит/с (19 — годом ранее), у МТС —20 Мбит/с (13 Мбит/с), у МегаФона — 18,3 Мбит/с (12,6 Мбит/с), у Tele2 — 7,5 Мбит/с (4,2 Мбит/с).

Другой важный параметр, определяющий качество сервиса, особенно актуален при перемещении в тоннелях — это непрерывность предоставления услуги. По всем пяти сетям равняется в среднем 88%. Именно такова доля успешных интернет-соединений на одних и тех же маршрутах.

У ВымпелКом — 92%, у МТС — 91,5%, у МегаФона — 91,3, у Tele2 — 83%, у МаксимыТелеком — 80,1%.

Скорость на станциях

Скорость на станциях измерялась в четырех сотовых сетях. В прошлом году средняя скорость к абоненту достигла 80 Мбит/с, в этом году — выросла до 142 Мбит/с. То есть зафиксирован рост на 50%

Операторы остались на тех же позициях, что и годом ранее: ВымпелКом — 207 Мбит/с (113 Мбит/сек в декабре 2021), МегаФон — 153,2 Мбит/с (92 Мбит/с), МТС — 152,1 Мбит/с (92 Мбит/с), Tele2 — 55,5 Мбит/с (23 Мбит/с). Таким образом, каждая из сетей была близка к тому, чтобы удвоить собственный результат, а Tele2 это удалось.

В обратном канале (Upload) средняя скорость выросла с той же динамикой. Данный показатель по всем сетям составляет 33 Мбит/с против 21,8 Мбит/с — операторы и здесь добились увеличения на 50%.

По этому параметру результаты распределились в той же последовательности, что и при замерах Download: ВымпелКом — 45 Мбит/с (28 Мбит/сек в декабре 2021), МегаФон — 36,6 Мбит/с (25 Мбит/с), МТС — 35,1 Мбит/с (26 Мбит/с), Tele2 — 13,8 Мбит/с (8 Мбит/с).

Годом ранее на станциях средние скорости и к абоненту, и от абонента снизились в трех сетях из четырех. По итогам 2022-го скорости выросли у всех участников тестирования.

Характеристики исследования

В конце ноября ИАА TelecomDaily провело ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в Московском метрополитене. В тоннелях тестировались сотовые сети МТС, МегаФона, Вымпелкома, Tele2 и Wi-Fi-сеть МаксимаТелеком, на станциях — только четыре сотовые сети.

Измерения прошли на всех линиях метрополитена. Тестировщики агентства работали ежедневно, в будни и выходные, делая по несколько сессий на каждой из веток, чтобы получить данные в одинаковых условиях для каждого участка, а также проверить работу сетей при максимальной и минимальной нагрузке.

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