Анонсы: Oppo Reno 3 – первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 1000L

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Анонсы: Oppo Reno 3 – первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 1000L

27.12.2019, MForum.ru

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Копания Oppo официально анонсировала смартфон Oppo Reno 3, который стал первым смартфоном на базе 5G-чипсета MediaTek Dimensity 1000L. Конфигурация этого чипа включает в себя 8 процессорных ядер (кластеры Cortex-A77 и Cortex-A55) дополненных графическим ускорителем Mali-G77.

Анонсы: Oppo Reno 3 – первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 1000L

Внутри Oppo Reno 3 нашлось место для 8/12 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти UFS+ и аккумулятору емкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 4.0. Диагональ AMOLED-экрана Oppo Reno 3 составляет 6,4 дюйма, разрешение 2400 х 1080 точек. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Анонсы: Oppo Reno 3 – первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 1000L

Тыловая камера представлена связкой четырех сенсоров: 64 Мп основного, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для портретной съемки и 2 Мп для съемки макро. Разрешение помещенной в каплевидном вырезе фронтальной камеры в Oppo Reno 3 составляет 32 Мп. Также отметим поддержку NFC. В программной части речь идет об Android 10 с оболочкой Color OS 7. В зависимости от объема ОЗУ (8 или 12 Гб) цена Oppo Reno 3 в Китае составит 3399 и 3699 юаней. Информация о международном релизе пока не сообщается.

Анонсы: Oppo Reno 3 – первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 1000L

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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