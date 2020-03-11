Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3

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Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3

11.03.2020, MForum.ru

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Для китайского рынка компания Oppo представила Reno3 и Reno3 Pro 5G еще в декабре прошлого года, а ранее в этом месяце была анонсирована международная версия Reno3 Pro с Helio P95 SoC и модернизированными камерами.

Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3

На первый взгляд, международная версия Reno 3 аналогична китайскому варианту. Но при более детальном изучении можно заменить сдвоенную вспышку на задней панели, а также надпись «Гибридный зум». В части спецификаций ожидается чипсет Helio P90, 8 Гб ОЗУ, 6,44-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ со встроенным дактилоскопическим сенсором. Разрешение фронтальной камеры составит 44 Мп, что больше 32 Мп китайского варианта. Однако, разрешение тыловой камеры ниже – 48 Мп вместо 64 Мп. В качестве вспомогательных используются 13 Мп камера с телефотообъективом, 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп монохромный сенсор. Емкость аккумулятора составит 4025 мАч. Цветовая гамма модели будет включать три цвета: небесно-белый, полуночный черный и синий аврора. Информации о сроках релиза пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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