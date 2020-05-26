Кадры: В МегаФон новый техдиректор - встречаем Павла Корчагина!

MForum.ru
26.05.2020,
Павел Корчагин займет место директора по техническим инновациям и инфраструктуре ПАО "МегаФон". На этой позиции он сменит Фредерика Ваносчуйзе, который, в свою очередь займет позицию советника гендиректора по стратегическим инфраструктурным проектам. Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.
«За время своей работы на посту директора Фредерик обеспечил компании колоссальный рывок к созданию лучших цифровых условий для наших абонентов. Прежде всего усовершенствовал бизнес-процессы строительства сети, успешно реализовал техническую стратегию компании, а также оптимизировал избыточные расходы. Фредерик – ценный игрок моей команды, его знания, опыт и управленческие навыки теперь будут направлены на самые амбициозные инфраструктурные проекты МегаФона», – прокомментировал изменения генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. Павел Корчагин в особых представлениях не нуждается, в МегаФоне он работает с 2003 года, в 2011 году возглавлял Центральный филиал МегаФона, в 2014-м Поволжский, в 2016-м - Северо-Западный. Также он был директором по инфраструктуре компании.
С 2019 года Павел Корчагин воглавлял СП МегаФона и Ростелекома ООО "Новые цифровые решения", которое было создано в рамках проекта совместного построения сетей 5G.
В 1986 году Павел окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности "Автоматические системы", в 1998 году - Академию народного хозяйства.
Этим кадровые изменения в ПАО МегаФон не завершаются.
Михаил Берстенев, директор по закупкам и логистике МегаФон, возглавит единую закупочную структуру в периметре ЮэСэМ Телеком, владельце 100% акций ПАО МегаФон и ГК "ИКС Холдинг".
Екатерина Земскова, директор по трансформации и операционной эффективности МегаФон, будет также руководить офисом интеграции в ЮэСэМ Телеком.
Петр Комаров, директор по безопасности МегаФона, займет позицию директора по безопасности в ЮэСэМ Телеком.
Вадим Купцов станет новым директором по безопасности МегаФон.
Алексей Крутицкий займет позицию директора по закупкам и логистике МегаФон.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: МегаФон
Публикации по теме:
17.02. [Новости компаний] Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов / MForum.ru
18.11. [Новости компаний] Телеком: Кадры: Ольга Филатова назначена исполнительным вице-президентом ВымпелКом по управлению персоналом, оргразвитию и поддержке / MForum.ru
09.09. [Новости компаний] Телеком: Андрей Левыкин назначен гендиректором МегаФон Ритейл / MForum.ru
29.05. [Новости компаний] Телеком: Кадры. Никита Орлов - новый финансовый директор МегаФон / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Телеком: У бренда Yota очередной новый директор - Олег Телюков / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru
25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru
21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Доступный смартфон Huawei Enjoy Z получит поддержку сетей 5G / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite 5G - 5G-смартфон с 64-Мп камерой / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Redmi 9 / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite появился в России / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 125 и 150 представлены официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 10 и 10А представлены официально / MForum.ru