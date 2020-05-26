Кадры: В МегаФон новый техдиректор - встречаем Павла Корчагина!

MForum.ru

Кадры: В МегаФон новый техдиректор - встречаем Павла Корчагина!

26.05.2020, MForum.ru

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Павел Корчагин займет место директора по техническим инновациям и инфраструктуре ПАО "МегаФон". На этой позиции он сменит Фредерика Ваносчуйзе, который, в свою очередь займет позицию советника гендиректора по стратегическим инфраструктурным проектам. Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

«За время своей работы на посту директора Фредерик обеспечил компании колоссальный рывок к созданию лучших цифровых условий для наших абонентов. Прежде всего усовершенствовал бизнес-процессы строительства сети, успешно реализовал техническую стратегию компании, а также оптимизировал избыточные расходы. Фредерик – ценный игрок моей команды, его знания, опыт и управленческие навыки теперь будут направлены на самые амбициозные инфраструктурные проекты МегаФона», – прокомментировал изменения генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. Павел Корчагин в особых представлениях не нуждается, в МегаФоне он работает с 2003 года, в 2011 году возглавлял Центральный филиал МегаФона, в 2014-м Поволжский, в 2016-м - Северо-Западный. Также он был директором по инфраструктуре компании.

С 2019 года Павел Корчагин воглавлял СП МегаФона и Ростелекома ООО "Новые цифровые решения", которое было создано в рамках проекта совместного построения сетей 5G.

В 1986 году Павел окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности "Автоматические системы", в 1998 году - Академию народного хозяйства.

Этим кадровые изменения в ПАО МегаФон не завершаются.

Михаил Берстенев, директор по закупкам и логистике МегаФон, возглавит единую закупочную структуру в периметре ЮэСэМ Телеком, владельце 100% акций ПАО МегаФон и ГК "ИКС Холдинг".

Екатерина Земскова, директор по трансформации и операционной эффективности МегаФон, будет также руководить офисом интеграции в ЮэСэМ Телеком.

Петр Комаров, директор по безопасности МегаФона, займет позицию директора по безопасности в ЮэСэМ Телеком.

Вадим Купцов станет новым директором по безопасности МегаФон.

Алексей Крутицкий займет позицию директора по закупкам и логистике МегаФон.

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теги: МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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