Вендоры: Nokia готовится к трансформации

MForum.ru
11.06.2020,
Nokia готовится к трансформации - компания действовала на рынке с переменным успехом (вспомним хотя бы большое поражение в Китае). Как всегда в таких ситуациях акционеры решили поменять управленцев, с 1 сентября Раджива Сури на посту гендиректора сменит Пекка Лундмарк (из энергетической компании Fortum), а пока что Marco Wiren (из Wartsilla Energy) заменит финансового директора Кристиана Пуллолу.
А пока что Nokia делает ставку на Канаду и в целом сосредотачивается на рынках Северной Америки, Японии и Кореи. Отметим, что России в этом списке нет.
В Канаде у Nokia с 5G контрактами дела действительно обстоят неплохо, благо некоторые операторы построили здесь LTE сети на решениях этого поставщика.
Уже подписано соглашение о поставке 5G решение такому оператору как Bell Canada, неэксклюзивное, впрочем, вторым поставщиком станет Ericsson. Аналогичная ситуация - с Telus. А вот с Shaw Communications (Freedom Mobile) у Nokia подписан эксклюзив на поставку 5G.
Канада - не самый передовой рынок в плане 5G. Политики здесь вот уже несколько долгих месяцев пытаются пройти между Сциллой и Харибдой (США и Китаем). И, похоже, этот нелегкий выбор тормозит процесс развертывания 5G.
В частности, аукцион по распределению частот в миллиметровом диапазоне частот намечен лишь на 2022 год, Средние частоты 3.5 ГГц планируется распределить 15 июня 2021 года. А в августе 2020 планируется провести публичное обсуждение использования для 5G диапазоне 3800 МГц.
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теги: Nokia вендоры тренды
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