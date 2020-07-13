5G: В Telecom Italia решили не звать Huawei в тендер на поставку 5G ядра

MForum.ru
13.07.2020,
Вполне органичное решение. Хотя в Италии правительство до сих пор официально не определилось допускать ли Huawei к построению инфраструктуры сетей 5G, каждый день этой неопределенности, конечно, работает против китайской компании. Операторы не могут вечно ждать, когда правительство все же решится на то или иное решение. В такой ситуации, конечно, проще плюнуть на находящегося "в зоне турбулентности" вендора и выбрать альтернативное решение кого-либо из конкурентов.
В этом плане у Telecom Italia нет проблем от слова совсем. К счастью до этого оператора он не задействовал решение Huawei при построении ядра сети 4G/LTE, поэтому сейчас может спокойно строить 5G на базе решений других поставщиков, не волнуясь за то, что придется затем заменять оборудование.
Компания еще год тому назад запустила сеть 5G 3.5 ГГц в коммерческую эксплуатацию, благо у нее в распоряжении 80 МГц в этом диапазоне, есть, где развернуться. Впрочем, идет точечное внедрение 5G и в диапазоне 26 ГГц.
О том, что оператор Telecom Italia решил исключить Huawei из числа участников тендера на построение ядра сети 5G в Италии (и в Бразилии) сообщило Reuters со ссылкой на неназванные источники. Для участия в тендере приглашены Ericsson, Nokia, Cisco, Mavenir, а также Affirmed Networks, принадлежащая Microsoft. Учитывая, что на решении Ericsson построено ядро 4G и RAN 5G, есть немалая вероятность того, что именно этот вендор станет поставщиком решения ядра. Впрочем, без 100% гарантии.
Vodafone Italy также запустил сеть 5G летом 2019 года, но на решении Nokia.
С Бразилией ситуация сложная. Здесь, как в России и даже более, постоянно запаздывают с выводом на рынок сетей новых поколений. Поэтому сетей 5G в коммерческой эксплуатации в Бразилии пока что нет. Но проблема не в этом, сложность в том, что Huawei в свое время поставил оператору TIM Brasil решение ядра сети 4G/LTE. И теперь, после выбора поставщика решения ядра 5G, весьма вероятно возникнет желание заменить оборудование 4G/LTE Huawei на другое оборудование. А это немалые средства. Тем не менее, если верить источникам Reuters, решение принято и Huawei теряет еще один потенциальный контракт.
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теги: 5G пятое поколение Telecom Italia Mobile Бразилия Италия конкурсы ядро сети Huawei
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