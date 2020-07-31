Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально

31.07.2020, MForum.ru

Состоялся официальный анонс международной версии смартфонов Oppo Reno четвертого поколения. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 720G и оснащена 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, скоростью опроса сенсора 180 Гц и пиковой яркостью 1100 нит.

Дактилоскопический сенсор встроен в экран. Также отметим, что стороны дисплея изогнуты до 55,9°. Это дает впечатление от тонких боковых рамок и помогает достичь 92% соотношения площади экрана и передней панели. Разрешение экрана – 1080 x 2400 пикселей. Тыловая камера получила 4 сенсора, разрешение основного сенсора составляет 48 Мп, в роли вспомогательных выступают 8 Мп с широкоугольным объективом, 2 Мп для макросъёмки и 2 Мп монохромный. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Для видео предусмотрена стабилизация Ultra Steady Video.

Объему ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Емкость АКБ – 4000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Из прочего отметим новую систему охлаждения, которая объединяет графитовую трубу, графитовый лист и медную фольгу. Oppo Reno4 Pro будет выпущен в двух цветах - Starry Night и Silky White - оба с матовой отделкой. Начало 5 августа, цена 34 990 индийских рупий за версию 8/128 Гб.