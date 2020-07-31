MForum.ru
31.07.2020,
Состоялся официальный анонс международной версии смартфонов Oppo Reno четвертого поколения. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 720G и оснащена 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, скоростью опроса сенсора 180 Гц и пиковой яркостью 1100 нит.
Дактилоскопический сенсор встроен в экран. Также отметим, что стороны дисплея изогнуты до 55,9°. Это дает впечатление от тонких боковых рамок и помогает достичь 92% соотношения площади экрана и передней панели. Разрешение экрана – 1080 x 2400 пикселей. Тыловая камера получила 4 сенсора, разрешение основного сенсора составляет 48 Мп, в роли вспомогательных выступают 8 Мп с широкоугольным объективом, 2 Мп для макросъёмки и 2 Мп монохромный. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Для видео предусмотрена стабилизация Ultra Steady Video.
Объему ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Емкость АКБ – 4000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Из прочего отметим новую систему охлаждения, которая объединяет графитовую трубу, графитовый лист и медную фольгу. Oppo Reno4 Pro будет выпущен в двух цветах - Starry Night и Silky White - оба с матовой отделкой. Начало 5 августа, цена 34 990 индийских рупий за версию 8/128 Гб.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] 5G: 5G терминалы - новинки июня / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno Ace 2 представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro доступы в России / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Смартфон Gionee с АКБ 10000 мАч замечен в TENAA / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru
21.07. [Новинки] Акции: Билайн предлагает ряд моделей Xiaomi со скидкой и подпиской / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Cubot X30 – самый доступный смартфон с пентакамерой / MForum.ru