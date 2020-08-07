Статистика: За месяц в России продано более 20 тысяч смартфонов с поддержкой 5G

07.08.2020, MForum.ru

С одной стороны, 20 тысяч смартфонов с 5G для рынка России это ниочем. Даже если посчитать за год, это будет порядка около 250 тысяч, опять же ниочем. Интерес к теме для операторов понятен, для них это более 10 млрд рублей выручки, с неплохой маржей. А вот для абонентов это до какой-то степени выброшенные деньги, ведь они не смогут воспользоваться возможностями 5G в России, где нет соответствующих сетей.

Оценку объема продаж смартфонов с 5G на уровне более 1 млрд рублей в месяц дает МТС. Компания оценивает долю этих устройств в 3% рынка в денежном и порядка 1% рынка в натуральном выражении. Средняя стоимость смартфонов с поддержкой 5G составила 56 тыр.

Топ-5 самых продаваемых устройств с 5G по версии МТС

Honor 30

Samsung Galaxy S20 Ultra

Honor 30 Pro+

Huawei P40 Pro

Honor View 30 Pro

Самой доступной моделью стал Honor 30S по цене 27 990 рублей, самой дорогой — Huawei Mate XS за 199 990 рублей.

Первые аппараты с 5G начали продавать в России в феврале 2020 года. На июнь 2020 года в рознице доступно более 20 девайсов с поддержкой 5G.

Есть ли смысл покупать устройство с 5G сейчас, в ситуации, когда сетей 5G в России нет? Да еще с учетом того, что пока неясно, когда же до российских властей дойдет, что пора менять решение в отношении недоступности частот 3.4-3.8 ГГц? А ведь аппараты не вечные, они служат 2-3 года, при этом из-за конкуренции нижняя граница цены постоянно идет вниз. В общем, покупать такие устройства сейчас имеет смысл только в случае, если вас привлекают другие функциональности того или иного устройства. В этом сценарии, если ваше устройство с 5G доживет до появления в России сетей 5G, оно возможно (не обязательно) окажется с ними совместимым.

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