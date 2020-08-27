Кадры: Арташес Сивков назначен первым исполнительным вице-президентом Билайн

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Кадры: Арташес Сивков назначен первым исполнительным вице-президентом Билайн

27.08.2020, MForum.ru

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Вряд ли те, кто следит за деятельностью ВымпелКом, удивлены этим решением. Направление корпоративного бизнеса ВымпелКом действовало успешнее практически любого другого направления компании несколько последних лет.

Арташес Сивков назначен первым исполнительным вице-президентом Билайн

Арташес занимал позицию исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса компании. Он продолжит работу в прямом подчинении Генерального директора ПАО «ВымпелКом» Александра Торбахова.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов:

«Сегодняшнее назначение направлено на усиление управленческой команды Билайн для реализации стоящих перед компанией стратегических задач. В их числе - рост удовлетворенности клиентов, повышение эффективности дистрибуции и внедрение новых цифровых каналов продаж и обслуживания. Под руководством Арташеса Билайн удалось добиться впечатляющих результатов в корпоративном сегменте: в последние несколько лет выручка от корпоративного бизнеса демонстрирует устойчивый рост. Рассчитываю, что успешный опыт и профессионализм Арташеса придадут новую динамику развитию нашей деятельности на массовом рынке».

Биографическая справка

Арташес присоединился к ПАО «ВымпелКом» в ноябре 2015 года в качестве исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса. Также является заместителем председателя совета директоров ЗАО «Раском», совместного предприятия ПАО «ВымпелКом» и ОАО «РЖД».

Арташес начал карьеру в 2003 году в представительстве немецкой компании Webasto в России, где прошел путь от менеджера по развитию бизнеса до руководителя подразделения продаж. С 2006 года — директор по продажам компании TNT Express Worldwide CIS, отвечал за развитие бизнеса в России. С сентября 2007 года работал заместителем генерального директора, коммерческим директором СК «АльфаСтрахование-Жизнь». С ноября 2009 года по апрель 2012 года — заместитель генерального директора, член правления ОАО «СК «РОСНО». После реорганизация ОАО СК «РОСНО» в ОАО СК «Альянс» в апреле 2012 года продолжил работу в качестве заместителя председателя правления, заместителя генерального директора, коммерческого директора ОАО «СК «Альянс».

Окончил Российский Государственный Университет Физической культуры по специальности преподаватель и Российский Экономический Университет имени Г. В. Плеханова по специальности экономист. Имеет степень кандидата философских наук.

Пресс-релиз Вымпелком

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теги: кадры Билайн ВымпелКом Арташес Сивков назначения

© Алексей Бойко, MForum.ru

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