Анонсы: Представлены планшеты TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID

MForum.ru
07.09.2020,
Компания TCL официально анонсировала планшетные компьютеры TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID. Первая из этих моделей получила экран диагональю 10,36 дюйма (2000 x 1200 точек), вторая – 8-дюймовый экран (1920 x 1200 точек). Экраны обоих новинок оснащены системой NXTVISION, призванной уменьшить негативное влияние на зрение.
Второе отличие новинок – чипсет. TCL 10 TABMAX базируется на MediaTek Helio P22T, тогда как TCL 10 TABMID – на Qualcomm Snapdragon 665. Объемы ОЗУ обоих устройств 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб. Фоточасть TCL 10 TABMAX включает в себя 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, емкость аккумулятора составляет 8000 мАч. Параметры TCL 10 TABMID скромнее – 8 Мп тыловая, 5 Мп фронтальная камеры, а также АКБ емкостью 5500 мАч. При этом оба устройства поддерживают быструю зарядку 18 Вт. Также отметим дактилоскопический сенсор, встроенный в клавишу включения питания TCL 10 TABMID. Купить TCL 10 TABMID можно будет за 229 евро, Wi-Fi версия TCL 10 TABMAX обойдется 249 евро, а вариант с поддержкой мобильных сетей – 299 евро. Начало продаж – 4 квартал 2020 года.
© Антон Печеровый,
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