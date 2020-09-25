Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE представлен официально

MForum.ru
25.09.2020,
Компания Samsung представила специальную версию флагманского смартфона Galaxy S20. Она получила приставку FE к названию, что можно расшифровать как Fan Edition. Новинка получила корпуса из разноцветного пластика и 6,5-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 2400x1080 точек без загибов.
Другое упрощение коснулось камеры – вместо 64 Мп сенсора с телефотобъективом использован сенсор разрешением 8 Мп. Соответственно, нет поддержки 8К-видео (только 4K@60/30fps). Разрешение основного и широкоугольных сенсоров составляет 12 Мп. Фронтальная камера Samsung Galaxy S20 FE – 32 Мп с поддержкой записи 4К.
В части аппаратной платформы речь идет о двух вариантах – 4G на базе Exynos 990 и 5G на базе Snapdragon 865. Объемы памяти в обоих случаях одинаковые: 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ Samsung Galaxy S20 FE составляет 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 25 Вт. Также поддерживается беспроводная зарядка.
Отдельно отметим стереодинамики AKG, LDAC, Dolby Atmos и поддержку игр Xbox по Xbox Game Pass. Класс защиты от влаги – IP68. Рекомендованная цена Samsung Galaxy S20 FE для российского рынка – 49 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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