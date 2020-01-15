Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор

MForum.ru
15.01.2020,
Ожидается, что частью новинок, представленных на намеченном на 11 февраля мероприятии Unpacked, станут беспроводные наушники Galaxy Buds+, призванные дополнить линейку смартфонов Galaxy S20.
Ранее уже появлялась информация, что новинка не получит поддержку активного шумоподавления. И эта информация подтверждается данными других источников. Число микрофонов в системе фильтрации фоновых шумов вырастет до 4, что призвано решить проблему недостаточно качественного звучания в некоторых ситуациях. Кроме того, емкость аккумуляторов увеличится до 85 мАч, что призвано обеспечить до 12 часов воспроизведения музыки. Напомню, емкость АКБ оригинальных Galaxy Buds составляет 58 мАч, а заявленная автономность составляет 4 часа.
© Антон Печеровый,
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