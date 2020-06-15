Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ

MForum.ru
15.06.2020,
Компания Samsung вывела на российский рынок смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, оснащенный 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Напомню, базовый вариант устройства оснащен ОЗУ объемом 12 Гб и 128 Гб встроенной памяти.
Остальные спецификации Samsung Galaxy S20 Ultra включают в себя 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Exynos 990, QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 108 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч. Рекомендованная цена новинки – 129 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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