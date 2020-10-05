Связь в метро: Билайн отчитался о развитии сети в московской подземке

MForum.ru
05.10.2020,
Билайн сообщает о значительном расширении покрытия сети в московском метро. Компания обеспечила "стабильный мобильный интернет", а также значительно расширила покрытие сети. В частности, работы были проведены на самых загруженных ветках московского метро - Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Калужско-Рижской. По данным метрополитена на долю этих четырех веток приходится 52% общего трафика метро.
На сегодняшний день покрытие 4G/LTE Билайн доступно на всех станциях, в тоннелях и в переходах Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. До конца октября 2020 года компания планирует завершить обеспечение покрытием всех перегонов по Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиям. А к концу ноября 2020 года планируется обеспечить 100% покрытие этих линий.
По данным Билайн.Аналитика большинство клиентов Билайн во время поездок в метро пользуются мессенджерами и соцсетями. Также до 50% пассажиров смотрят видео во время поездок, это, в основном, мужчины в возрасте 30-35 лет. Женщины чаще слушают музыку - почти 60% слушают музыку в дороге. Пик приходится на девушек от 18 до 25 лет.
Реновация дает о себе знать - на четырех линиях мобильный трафик ВымпелКом по итогам сентября 2020 года вырос в 4.5 раза, а если взять отдельно Таганско-Краснопресненскую, здесь трафик за год вырос более, чем в 10 раз!
Оператор установил в метро 513 новых базовых станций и уже модернизировал почти 100 км собственного излучающего кабеля в тоннелях (всего в метро 400 км, не включая МЦК, МЦД и монорельса). Наличие кабеля - хороший задел на будущее, поскольку он позволит и далее наращивать пропускную способность сети.
Дмитрий Машин, директор Московского региона:
«Развитие сети в московском метро – приоритетный проект в рамках масштабной программы по улучшению качества связи в Москве. Новый уровень сервиса клиенты Билайн могут оценить уже на 126 из 218 подземных станций. А в конце ноября 2020 года мы планируем обеспечить 100% покрытие сети на всей территории метрополитена. Наша цель – предоставить непрерывный и быстрый доступ ко всем необходимым мобильным сервисам при перемещении клиентов по городу в течение всего дня. Поэтому мы в равной степени работаем над улучшением покрытия мобильной сети как внутри метрополитена, так и снаружи: в жилых комплексах, коттеджных поселках, на автодорогах и железнодорожных узлах, в торговых и бизнес-центрах, а также других социально значимых объектах в городе».
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теги: телеком Билайн ВымпелКом московское метро связь в метро
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