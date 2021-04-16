Анонсы: TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L представлены официально

MForum.ru
16.04.2021,
Компания TCL официально анонсировала смартфоны TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L. Старшей моделью обновлённой линейки стал TCL 20 Pro, но все новинки могут похвастаться экранами NXTVISION, обеспечивающими более высокую четкость и цветопередачу.
Спецификации TCL 20 Pro включают в себя изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру в конфигурации 48 (основная)+16 (широкоугольная)+2 (макро)+2 (сенсор глубины) Мп, 32 Мп фронтальную камеру, поддержку NFC и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена TCL 20 Pro составит 549 евро.
Спецификации TCL 20L+ и TCL 20L весьма похожи. Они оснащены 6,67-дюймовым IPS-дисплеем, чипсетом Qualcomm Snapdragon 662, 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. TCL 20L+ будет доступен в конфигурации с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, тогда как младшая модель будет оснащаться 128 Гб встроенной памяти и 4 Гб ОЗУ.
Главное отличие TCL 20L+ и TCL 20L заключается в камере. В TCL 20L используется 48 Мп основной сенсор, в TCL 20L+ - его разрешение выросло до 64 Мп. Набор вспомогательных сенсором идентичен – 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро, 2 Мп сенсор глубины. Цены TCL 20L+ и TCL 20L составят 269 и 229 евро, соответственно.
© Антон Печеровый,
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