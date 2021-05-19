Развитие сетей: Билайн сообщает об улучшении услуги мобильного интернета в Саранске

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн сообщает об улучшении услуги мобильного интернета в Саранске

19.05.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Билайн сообщает об улучшении качества и покрытия сети в Саранске, столице Мордовии. Здесь оператор переиспользовал еще 5 МГц в диапазоне 1800 МГц под сеть LTE, теперь многие базовые станции используют полосу 15 МГц вместо 10 МГц как было ранее. Это позволило нарастить емкость сети. Оператор утверждает, что благодаря рефармингу и модернизации сети, за год удалось повысить средние скорости, наблюдаемые абонентами почти на треть. Изменения в связи с рефармингом затронули 95% территории Саранска.

 

 

Также Билайн в последние месяцы строил новые базовые станции, что улучшило качество мобильного интернета в центральной части Саранска, Пролетарском и Ленинском районе. Особое внимание Билайн уделяет улучшению качества сервиса в новых жилых микрорайонах и на территориях с плотной жилой застройкой.

Оценить все преимущества обновленной сети Билайн могут владельцы квартир и гости жилых комплексов «Дом на Рождественской» и «Ветеран», а также домов и новостроек, расположенных по улицам Васенко, Бибиной, Металлургов, Веселовского, Фурманова и Энгельса. Скорость мобильного интернета значительно увеличилась и на территории микрорайона «Поселок им. Ю.А.Гагарина». Интернет на скорости 4G появился в Ледовом дворце Саранска.

Регион активно осваивают и другие операторы. Косвенным свидетельством их активности является таблица используемых частотных диапазонов сетями LTE.

Подробнее о телекоме в Мордовии.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сети Мордовия Саранск рефарминг 1800 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн об ускорении стройки в 1q2021 / MForum.ru

30.04. [Новости компаний] Связь в метро: История связи в подземке Санкт-Петербурга. 2021 год и немного предыстории / MForum.ru

29.04. [Новости компаний] Конспекты: Финансовые результаты Билайн в 1q2021 - сдержанный рост абонбазы, успехи B2B направления / MForum.ru

07.04. [Новости компаний] Аналитика: В Билайн исследовали уровень мобильности москвичей. Он заметно вырос в 2020 году / MForum.ru

10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн рассказал о развитии сети в Калининградской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:09 Karakum89 Тема: Слухи: Poco M3 Pro 5G получит уникальный дизайн (18.05.2021)
Составляющие неплохие, но дизайн как обычно отстойный. У поко походу всегда теперь так будет
Сегодня 13:58 Karakum89 Тема: Анонсы: Компактный флагман ASUS Zenfone 8 представлен официально (13.05.2021)
Мне кажется, что сейчас уже все привыкли к большим смартфонам. Процессор топовый поставили.
Сегодня 13:53 Karakum89 Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Посмотрите realme C20 или же realme C21. Очень простая и понятная оболочка, думаю, что для знакомства с андройдом будет отличным вариантом. По функционалу будет соответствовать стоимости. Сам ...
Сегодня 13:46 Karakum89 Тема: Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц (18.05.2021)
В целом смартфон неплох и точно кого-нибудь заинтересует
Сегодня 13:35 ABloud Тема: Мордовия республика (04.12.2007)
Билайн сообщает об улучшении качества и покрытия сети в Саранске, столице Мордовии. Здесь оператор переиспользовал еще 5 МГц в диапазоне 1800 МГц под сеть LTE, теперь многие базовые станции ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.05. [Новинки] Слухи: Poco M3 Pro 5G получит уникальный дизайн / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R6 представлен официально / MForum.ru

17.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения умных часов от Meizu / MForum.ru

17.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A22 4G и 5G / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 появился в России / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 6 / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 10 и Note 10 Pro представлен официально / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 8 Flip – смартфон с поворотной камерой / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: Компактный флагман ASUS Zenfone 8 представлен официально / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro / MForum.ru

11.05. [Новинки] Это интересно: VinSmart покидает рынок / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Раскрыт список смартфонов Nokia, которые получат Android 11 / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 замечен на сайте производителя / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865 появился в России / MForum.ru

07.05. [Новинки] Анонсы: OPPO K9 5G представлен официально / MForum.ru

06.05. [Новинки] Слухи: Lenovo Pad Pro 2021 с 90 Гц OLED-экраном показали на тизерах / MForum.ru

06.05. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G / MForum.ru

05.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y52s (t1 Edition) представлен официально / MForum.ru

04.05. [Новинки] Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: