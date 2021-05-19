Развитие сетей: Билайн сообщает об улучшении услуги мобильного интернета в Саранске

MForum.ru
19.05.2021,
Билайн сообщает об улучшении качества и покрытия сети в Саранске, столице Мордовии. Здесь оператор переиспользовал еще 5 МГц в диапазоне 1800 МГц под сеть LTE, теперь многие базовые станции используют полосу 15 МГц вместо 10 МГц как было ранее. Это позволило нарастить емкость сети. Оператор утверждает, что благодаря рефармингу и модернизации сети, за год удалось повысить средние скорости, наблюдаемые абонентами почти на треть. Изменения в связи с рефармингом затронули 95% территории Саранска.
Также Билайн в последние месяцы строил новые базовые станции, что улучшило качество мобильного интернета в центральной части Саранска, Пролетарском и Ленинском районе. Особое внимание Билайн уделяет улучшению качества сервиса в новых жилых микрорайонах и на территориях с плотной жилой застройкой.
Оценить все преимущества обновленной сети Билайн могут владельцы квартир и гости жилых комплексов «Дом на Рождественской» и «Ветеран», а также домов и новостроек, расположенных по улицам Васенко, Бибиной, Металлургов, Веселовского, Фурманова и Энгельса. Скорость мобильного интернета значительно увеличилась и на территории микрорайона «Поселок им. Ю.А.Гагарина». Интернет на скорости 4G появился в Ледовом дворце Саранска.
Регион активно осваивают и другие операторы. Косвенным свидетельством их активности является таблица используемых частотных диапазонов сетями LTE.
Подробнее о телекоме в Мордовии.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сети Мордовия Саранск рефарминг 1800
Публикации по теме:
05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн об ускорении стройки в 1q2021 / MForum.ru
30.04. [Новости компаний] Связь в метро: История связи в подземке Санкт-Петербурга. 2021 год и немного предыстории / MForum.ru
29.04. [Новости компаний] Конспекты: Финансовые результаты Билайн в 1q2021 - сдержанный рост абонбазы, успехи B2B направления / MForum.ru
07.04. [Новости компаний] Аналитика: В Билайн исследовали уровень мобильности москвичей. Он заметно вырос в 2020 году / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн рассказал о развитии сети в Калининградской области / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Poco M3 Pro 5G получит уникальный дизайн / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R6 представлен официально / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения умных часов от Meizu / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A22 4G и 5G / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 появился в России / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 6 / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 10 и Note 10 Pro представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 8 Flip – смартфон с поворотной камерой / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Компактный флагман ASUS Zenfone 8 представлен официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro / MForum.ru
11.05. [Новинки] Это интересно: VinSmart покидает рынок / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Раскрыт список смартфонов Nokia, которые получат Android 11 / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 замечен на сайте производителя / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865 появился в России / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: OPPO K9 5G представлен официально / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Lenovo Pad Pro 2021 с 90 Гц OLED-экраном показали на тизерах / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y52s (t1 Edition) представлен официально / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч / MForum.ru