Развитие сетей: Билайн сообщает об улучшении услуги мобильного интернета в Саранске

19.05.2021, MForum.ru

Билайн сообщает об улучшении качества и покрытия сети в Саранске, столице Мордовии. Здесь оператор переиспользовал еще 5 МГц в диапазоне 1800 МГц под сеть LTE, теперь многие базовые станции используют полосу 15 МГц вместо 10 МГц как было ранее. Это позволило нарастить емкость сети. Оператор утверждает, что благодаря рефармингу и модернизации сети, за год удалось повысить средние скорости, наблюдаемые абонентами почти на треть. Изменения в связи с рефармингом затронули 95% территории Саранска.

Также Билайн в последние месяцы строил новые базовые станции, что улучшило качество мобильного интернета в центральной части Саранска, Пролетарском и Ленинском районе. Особое внимание Билайн уделяет улучшению качества сервиса в новых жилых микрорайонах и на территориях с плотной жилой застройкой.

Оценить все преимущества обновленной сети Билайн могут владельцы квартир и гости жилых комплексов «Дом на Рождественской» и «Ветеран», а также домов и новостроек, расположенных по улицам Васенко, Бибиной, Металлургов, Веселовского, Фурманова и Энгельса. Скорость мобильного интернета значительно увеличилась и на территории микрорайона «Поселок им. Ю.А.Гагарина». Интернет на скорости 4G появился в Ледовом дворце Саранска.

Регион активно осваивают и другие операторы. Косвенным свидетельством их активности является таблица используемых частотных диапазонов сетями LTE.

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