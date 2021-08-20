VoWiFi: Билайн запустил VoWiFi в Твери и Тверской области

MForum.ru
20.08.2021,
Билайн сообщает о запуске в очередном регионе услуги Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Эта услуга позволяет звонить с мобильного телефона даже там, где нет покрытия сети сотовой связи. Прежде всего, это решает проблемы indoor-связи - на высоких этажах или в подвальных и цокольных помещениях. Другой плюс этой услуги - абоненты Тверской области смогут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi практически в любой точке мира по домашнему тарифу без необходимости использования роуминга. Это если звонить домой, если позвонить за границей по VoWiFi на местный номер, то это будет международный звонок по условиям вашего тарифа.
Услуга предоставляется бесплатно, но звонки тарифицируются, как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.
Как включить.
Заходим в настройки смартфона, выбираем функцию "Вызовы по Wi-Fi". Подробнее о настройках на сайте Билайн.
Для того, чтобы воспользоваться подключенной услугой ваш смартфон должен поддерживать технологию VoWiFi, а также находиться в зоне покрытия сети Wi-Fi и быть к ней подключенным. Сейчас поддержку VoWiFi обеспечивает около 80 моделей смартфонов и их число постоянно растет.
Станислав Лосев, директор Тверского отделения ПАО «ВымпелКом»:
«Билайн активно развивает сети и внедряет новые технологии, чтобы предоставить нашим абонентам непрерывный и качественный сервис на всем пути следования. Сейчас мы реализуем один из самых амбициозных планов развития сети за всю историю присутствия компании в городе и области. Благодаря запуску новых базовых станций мы увеличили зону покрытия 4G, улучшили качество связи. Так, скорости в сети LTE выросли на 21% по сравнению с началом года. И это уже оценили наши абоненты – 4G-трафик увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. Работы по улучшению качества связи продолжатся, наша цель - полностью удовлетворить растущие запросы клиентов».
Ранее Билайн запустил в Твери и Тверской области технологию VoLTE, которая позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.
Список известных редакции российских регионов, для которых доступна услуга VoWiFi, приведен на MForum.ru.
Список регионов с VoLTE - здесь
--
теги: Билайн Вымпелком VoWiFi
--
Публикации по теме:
16.08. [Новости компаний] VoLTE: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Брянской области и готовит запуск VoWiFi / MForum.ru
27.05. [Новости компаний] VoLTE: Билайн запустил технологию VoLTE в Смоленской области / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Судебные споры: Арбитраж напомнил МТС, что об изменениях тарифов абонентов следует извещать по SMS / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] VoWiFi: Билайн запустил поддержку WFC в Московском регионе. Пока что только для пользователей смартфонов Samsung / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 закупит еще 50 тысяч базовых станций у Ericsson / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 появился в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем / MForum.ru