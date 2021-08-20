VoWiFi: Билайн запустил VoWiFi в Твери и Тверской области

MForum.ru

VoWiFi: Билайн запустил VoWiFi в Твери и Тверской области

20.08.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Билайн сообщает о запуске в очередном регионе услуги Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Эта услуга позволяет звонить с мобильного телефона даже там, где нет покрытия сети сотовой связи. Прежде всего, это решает проблемы indoor-связи - на высоких этажах или в подвальных и цокольных помещениях. Другой плюс этой услуги - абоненты Тверской области смогут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi практически в любой точке мира по домашнему тарифу без необходимости использования роуминга. Это если звонить домой, если позвонить за границей по VoWiFi на местный номер, то это будет международный звонок по условиям вашего тарифа.

 

 

Услуга предоставляется бесплатно, но звонки тарифицируются, как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.

Как включить.

Заходим в настройки смартфона, выбираем функцию "Вызовы по Wi-Fi". Подробнее о настройках на сайте Билайн.

Для того, чтобы воспользоваться подключенной услугой ваш смартфон должен поддерживать технологию VoWiFi, а также находиться в зоне покрытия сети Wi-Fi и быть к ней подключенным. Сейчас поддержку VoWiFi обеспечивает около 80 моделей смартфонов и их число постоянно растет.

Станислав Лосев, директор Тверского отделения ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн активно развивает сети и внедряет новые технологии, чтобы предоставить нашим абонентам непрерывный и качественный сервис на всем пути следования. Сейчас мы реализуем один из самых амбициозных планов развития сети за всю историю присутствия компании в городе и области. Благодаря запуску новых базовых станций мы увеличили зону покрытия 4G, улучшили качество связи. Так, скорости в сети LTE выросли на 21% по сравнению с началом года. И это уже оценили наши абоненты – 4G-трафик увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. Работы по улучшению качества связи продолжатся, наша цель - полностью удовлетворить растущие запросы клиентов».

Ранее Билайн запустил в Твери и Тверской области технологию VoLTE, которая позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Список известных редакции российских регионов, для которых доступна услуга VoWiFi, приведен на MForum.ru

Список регионов с VoLTE - здесь

--

теги: Билайн Вымпелком VoWiFi

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.08. [Новости компаний] VoLTE: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Брянской области и готовит запуск VoWiFi / MForum.ru

27.05. [Новости компаний] VoLTE: Билайн запустил технологию VoLTE в Смоленской области / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] Судебные споры: Арбитраж напомнил МТС, что об изменениях тарифов абонентов следует извещать по SMS / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] VoWiFi: Билайн запустил поддержку WFC в Московском регионе. Пока что только для пользователей смартфонов Samsung / MForum.ru

19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 закупит еще 50 тысяч базовых станций у Ericsson / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:33 Oleg_Oldis Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Доброго времени суток, за такую цену телефон вряд ли будет очень хорошим и не будет мучать вам мозг с памятью, но если и советовать что то не плохое то буду советовать Honor если смотреть что то из ...
19.08.2021 15:53 sterry Тема: Приложение
Буду очень благодарен.
16.08.2021 10:23 ABloud Тема: Башенная инфраструктура (08.12.2019)
Компания Сервис-телеком приобрела компанию Нева телеком, располагающую примерно 250 объектами на северо-западе России, сообщают Ведомости. Сумма сделки не раскрывается ее сторонами, но наблюдатели ...
13.08.2021 15:41 asdfg123 Тема: Apple iPhone 5S
использовать для звонков как раритет пойдет.
13.08.2021 15:39 asdfg123 Тема: Кабель для зарядки айфона
оригинальный

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 появился в России / MForum.ru

11.08. [Новинки] Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: