VoWiFi: Билайн запустил VoWiFi в Твери и Тверской области

20.08.2021, MForum.ru

Билайн сообщает о запуске в очередном регионе услуги Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Эта услуга позволяет звонить с мобильного телефона даже там, где нет покрытия сети сотовой связи. Прежде всего, это решает проблемы indoor-связи - на высоких этажах или в подвальных и цокольных помещениях. Другой плюс этой услуги - абоненты Тверской области смогут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi практически в любой точке мира по домашнему тарифу без необходимости использования роуминга. Это если звонить домой, если позвонить за границей по VoWiFi на местный номер, то это будет международный звонок по условиям вашего тарифа.

Услуга предоставляется бесплатно, но звонки тарифицируются, как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.

Как включить.

Заходим в настройки смартфона, выбираем функцию "Вызовы по Wi-Fi". Подробнее о настройках на сайте Билайн.

Для того, чтобы воспользоваться подключенной услугой ваш смартфон должен поддерживать технологию VoWiFi, а также находиться в зоне покрытия сети Wi-Fi и быть к ней подключенным. Сейчас поддержку VoWiFi обеспечивает около 80 моделей смартфонов и их число постоянно растет.

Станислав Лосев, директор Тверского отделения ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн активно развивает сети и внедряет новые технологии, чтобы предоставить нашим абонентам непрерывный и качественный сервис на всем пути следования. Сейчас мы реализуем один из самых амбициозных планов развития сети за всю историю присутствия компании в городе и области. Благодаря запуску новых базовых станций мы увеличили зону покрытия 4G, улучшили качество связи. Так, скорости в сети LTE выросли на 21% по сравнению с началом года. И это уже оценили наши абоненты – 4G-трафик увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. Работы по улучшению качества связи продолжатся, наша цель - полностью удовлетворить растущие запросы клиентов».

Ранее Билайн запустил в Твери и Тверской области технологию VoLTE, которая позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Список известных редакции российских регионов, для которых доступна услуга VoWiFi, приведен на MForum.ru.

Список регионов с VoLTE - здесь

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