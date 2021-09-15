Кадры: Владимир Месропян возглавит GR в МегаФоне

MForum.ru
15.09.2021,
Владимир Месропян назначен на должность директора по связям с госорганами МегаФона. Рапортовать Владимир будет непосредственно генеральному директору.
Основная задача Владимира Месропяна в этой должности - традиционная для GR - взаимодействие МегаФон как одного из ключевых игроков отрасли и разработчика востребованных B2G решений - с органами госвласти, обеспечение передовых позиций компании в реализации национальных проектов России.
«В телекоммуникационной отрасли постоянное взаимодействие бизнеса и власти особенно важно. Технологии стремительно развиваются, это требует столь же быстрого изменения законодательной базы, а в некоторых новых сферах – разработки и формирования правил игры с нуля. Выстроенные взаимоотношения участников рынка с регулятором необходимы как для развития бизнеса, так и для защиты интересов пользователей. Я считаю направление GR одним из ключевых и уверен, что опыт Владимира Месропяна поможет в решении важных для компании и отрасли задач», – отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
Краткая биографическая справка
Владимир Месропян в 2012 году окончил факультет «Робототехники и комплексной автоматизации» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Начал карьеру в дочерней структуре Газпрома - «Ямалгазинвесте».
В 2014 году занял позицию ведущего советника отдела инновационной политики Аналитического центра при Правительстве РФ, затем работал в Управлении президента РФ по научно-образовательной политике.
В 2017 году возглавил проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», с 2020 года руководил направлением цифровой трансформации «Почты России».
--
теги: кадры МегаФон GR связи с госорганами телеком
--
Публикации по теме:
07.07. [Новости компаний] Кадры: "Мегафон изменит позиционирование бренда", Василий Большаков, новый марком директор МегаФон / MForum.ru
05.07. [Новости компаний] Кадры: Продуктовым маркетингом Вымпелкома займется выходец из МегаФон / MForum.ru
23.06. [Новости компаний] Кадры: Делгира Пюрбеева назначена директором отделения Билайн в Калмыкии / MForum.ru
11.06. [Новости компаний] Кадры: МегаФон. Роман Ермоленко заменит Валентину Ватрак / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Кадры: Хачатур Помбухчан с 1 июля 2021 года возглавит МегаФон в должности генерального директора / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: iPad mini 6 представлен официально / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero X представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Wide 5 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Камерофон Vivo X70 Pro+ представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Realme Pad – первый планшет от Realme / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Realme 8s и Realme 8i представлены официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P11 5G – планшет с 11-дюймовым дисплеем и 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P12 Pro – планшет с 5G и сопряжением с Windows / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Realme Pad / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21s получил 50 Мп камеру, чипсет Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8 станет доступен на следующей неделе / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смартфон Doogee X93 и умные часы CS2 дебютировали на AliExpress / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Xiaomi Redmi 10 Prime / MForum.ru
03.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon Wear 5100 (SW5100) – новая топовая платформа для умных часов / MForum.ru