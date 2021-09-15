Кадры: Владимир Месропян возглавит GR в МегаФоне

15.09.2021, MForum.ru

Владимир Месропян назначен на должность директора по связям с госорганами МегаФона. Рапортовать Владимир будет непосредственно генеральному директору.

Основная задача Владимира Месропяна в этой должности - традиционная для GR - взаимодействие МегаФон как одного из ключевых игроков отрасли и разработчика востребованных B2G решений - с органами госвласти, обеспечение передовых позиций компании в реализации национальных проектов России.

«В телекоммуникационной отрасли постоянное взаимодействие бизнеса и власти особенно важно. Технологии стремительно развиваются, это требует столь же быстрого изменения законодательной базы, а в некоторых новых сферах – разработки и формирования правил игры с нуля. Выстроенные взаимоотношения участников рынка с регулятором необходимы как для развития бизнеса, так и для защиты интересов пользователей. Я считаю направление GR одним из ключевых и уверен, что опыт Владимира Месропяна поможет в решении важных для компании и отрасли задач», – отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Краткая биографическая справка

Владимир Месропян в 2012 году окончил факультет «Робототехники и комплексной автоматизации» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Начал карьеру в дочерней структуре Газпрома - «Ямалгазинвесте».

В 2014 году занял позицию ведущего советника отдела инновационной политики Аналитического центра при Правительстве РФ, затем работал в Управлении президента РФ по научно-образовательной политике.

В 2017 году возглавил проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», с 2020 года руководил направлением цифровой трансформации «Почты России».

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теги: кадры МегаФон GR связи с госорганами телеком

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