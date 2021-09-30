Мобильный интернет: Билайн сообщает о росте пользования мобильным интернетом оператора во время автогонок в Сочи

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Мобильный интернет: Билайн сообщает о росте пользования мобильным интернетом оператора во время автогонок в Сочи

30.09.2021, MForum.ru

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В Сочи проводится Гран-при Формула-1. В 2021 году заезды проходили с 24 по 26 сентября. Билайн отмечает рост количества абонентов компании среди зрителей Формулы-1, - по данным оператора, их максимальное одновременное количество составляло около 3 тысяч (+30% к данным 2020 года).

 

 

Был также зафиксирован рост трафика передачи данных в зоне покрытия трибун и гоночной трассы, также на 30% год к году, что было заметно даже на фоне стабильно высокого трафика в сети 4G Билайн в районе Олимпийского парка. Для поддержания стабильного качества услуг во время Гран-при, ВымпелКом дополнительно развернул три мобильные базы в районе "Сочи-Автодром".

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теги: телеком Билайн ВымпелКом Сочи мобильный интернет спортивные ивенты

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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