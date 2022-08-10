Услуги: Вымпелком приобрел рекламную платформу

MForum.ru

Услуги: Вымпелком приобрел рекламную платформу

10.08.2022, MForum.ru

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Формально, речь идет о приобретении, на деле - мажоритарной долей ООО "Программатик холдинг" и до этого владела VEON Ventures. Так или иначе, но теперь ГК ОТМ (Онлайн технологии и медиа) принадлежит ПАО "Вымпелком" вместе с компанией ООО "Программатик холдинг", заметным участником рынка Adtech. 

 

 

В собственность Вымпелкома перешли как активы, которые были на балансе VEON Ventures, так и остаток пакета акций.

Это усиливает позиции оператора на рынке AdTech. В планах оператора - расширить географию работы OTM на рынки присутствия группы VEON. OTM сохранит текущий менеджмент и будет действовать как операционно-независимая компания.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу билайн:

«Мы постоянно совершенствуем и расширяем спектр услуг под разные задачи бизнеса. Покупка компании ОТМ очередной логичный шаг в этом направлении. Итогом сделки стало создание компании, оказывающей рекламные услуги полного спектра, от full-service до self- service, на данных телеком оператора. Совместный опыт экспертов билайн AdTech и специалистов ОТМ позволит нашим клиентам получить лучший клиентский опыт от размещения интернет-рекламы, оптимизировать процесс закупки и снизить затраты, получив все услуги у единого поставщика».

Дмитрий Лазарев, директор по рекламному бизнесу билайн:

«Уже сейчас объединенная компания AdTech билайн и ОТМ находится в топ-5 технологических рекламных игроков рынка в России. У нас получился многопрофильный продукт для data-ориентированного маркетинга, позволяющий в условиях дефицита рекламного инвентаря усилить правильную «эксплуатацию» Big Data и ее интеграцию с собственным AdTech инвентарем. Это позволяет предложить рынку набор рабочих рекламных инструментов». Платформа OTM позволяет проводить алгоритмические закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Для таргетирования рекламы платформа использует инструментарий BigData. В группу входит также сеть интернет-видеорекламы Videonow. В 2017 году OTM запустила собственную сеть мобильной видеорекламы VideoTarget.

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теги: телеком билайн Вымпелком нетелекомовские услуги неоператорские услуги реклама AdTech 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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