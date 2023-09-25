Облачные услуги: ВымпелКом представил платформу билайн.ПРОдвижение

25.09.2023, MForum.ru

Темой занимается подразделение билайн adtech. Витриной набора инструментов стала платформа билайн.ПРОдвижение, агрегирующая рекламные инструменты.

Один из ключевых активов мобильного оператора - понимание интересов пользователей. Предиктивный подход с определенной долей вероятностью позволяет ожидать повышенный интерес абонента к той или иной тематике. Платформа билайн.Продвижение включает такой параметр как "интерес" (всего доступно порядка 70 интересов), который учитывается при проведении SMS-кампаний, push-рассылок, настройке таргетированных звонков.

В платформе используется также предсказательная математическая модель, основанная на информации о динамике перемещения групп пользователей и нагрузке на базовые станции. Модель позволяет предсказывать местоположение групп пользователей, открывая доступ к различным геопараметрам. Можно выбирать различные опции: город или регион, конкретный адрес или координаты. При выборе адреса можно также указывать радиус удаления от данной точки от 500 до 5000 метров.

Кроме распространенных механик, в платформу интегрированы и менее распространенные:

Ключевые слова. Механика позволяет собрать аудиторию, которая с большой вероятностью могла проявлять интерес к определенным тематикам, которые характеризуются набором типичных ключевых слов.

Интересующие сайты. Работу с ключевыми словами дополняет механика «Интересующие сайты» - можно вручную задать конкретные сайты, которые потенциально могут вызывать интерес у аудитории клиента, и дальше сужать эту аудиторию, применяя новые параметры.

Имя отправителя SMS. Сервис найдет пользователей, которые с определенной долей вероятности могли получать SMS от интересующих клиента отправителей. Например, клиент может запустить SMS -рассылку на пользователей, которые могли получать SMS от местных сетевых гипермаркетов.

Сферы бизнеса. Механика позволяет выбрать из предложенного списка сфер бизнеса те, в которых могут проявлять активность потенциальные клиенты. Сейчас в рубрикаторе доступно более 90 сфер бизнеса.

Счетчик аудиторий. Установка счетчика аудиторий позволяет осуществлять коммуникацию с пользователями билайн, которые посещают сайт клиента. Для этого на сайт устанавливается специальный программный код (счетчик / пиксель). На собранную аудиторию можно запускать SMS - и push-рассылки, анализировать агрегированный профиль пользователей и даже анализировать «доходимость» от рекламных кампаний.

Чего не делает платформа, так это сбора и анализа персональной информации, не анализирует какие сайты посещал пользователь, его поисковые запросы, телефонные вызовы и SMS пользователя.

Платформа поддерживает кешбэк в виде бонусных баллов - 10% от стоимости SMS- и push-рассылок. \\

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теги: adtech билайн ВымпелКом B2B рекламные инструменты

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