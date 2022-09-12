Микроэлектроника: Intel построит новые производственные мощности в Огайо

12.09.2022, MForum.ru

Инвестиции в эти предприятия составят $20 млрд на первом этапе. Это решение производителя микрочипов последовало за принятием в США закона "О чипах и науке" и должно будет улучшить конкурентные позиции микроэлектроники США на фоне активностей Китая в этой области.

Минимум два новых предприятия займут территорию около 1000 акров в округе Ликинг, сельскохозяйственной местности, расположенной к югу от Джонстауна, в 49 км от столицы штата - Колумбуса. Как ожидается, это обеспечит создание рабочих мест для 3000 человек.

В дальнейшем инвестиции Intel в производство в Огайо могут вырасти до $100 млрд, а число производств может быть увеличено до 8.

На торжественном запуске строительства присутствовал президент США Джо Байден, губернатор штата Майк Девайн и гендиректор Intel Пэт Гелсингер.

Новый сайт Intel получил название Silicon Heartland - Земля Силиконового сердца.

В сентябре Intel объявил также о планах совместного инвестирования в объеме $30 млрд в свое производство в Аризоне (Чендлер)

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теги: микроэлектроника новые производственные мощности развитие производства Intel