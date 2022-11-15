Развитие сетей: МегаФон нарастил скорость мобильного интернета под Казанью

15.11.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает о развитии сети LTE в окрестностях Казани. Оператор развернул новые базовые станции в Куюках, Званке и Кощаково. Для улучшения покрытия сети LTE задействован частотный диапазон 1800 МГц. По данным оператора, обеспечены средние скорости 30-50 Мбит/с.

«Казанская агломерация прирастает очень стремительно. Часто коттеджные поселки появляются в отдалении от привычной инфраструктуры, в том числе объектов связи. Это наша зона роста. Поэтому, планируя очередные работы по развитию сети, мы опираемся на обезличенные данные по перемещениям абонентов», — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Востребованность сотовой связи в пригородах Казани растет год от году, например, в селе Сокуры трафик за год вырос на треть.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Татарстан