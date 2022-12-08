Развитие сетей: Экосистемные услуги - МТС запускает подписку с охранным сервисом

MForum.ru

Развитие сетей: Экосистемные услуги - МТС запускает подписку с охранным сервисом

08.12.2022, MForum.ru

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МТС в Московском регионе запускает подписку с охранным сервисом "Весь МТС Гольфстрим". Кроме услуг связи МТС, а также интернет-сервисов, в пакет входит комплект охранной системы с выездом группы реагирования, включая круглосуточный мониторинг жилья.

 

 

В рамках пакета абонентам предлагается 30 ГБ мобильного трафика, 1500 минут разговоров и 100 SMS, проводной интернет - 1 Гбит/с. Также в него входят онлайн-кинотеатр KION и уже упомянутые услуги охранной системы Гольфстрим, включая выезды группы реагирования.

В систему Гольфстрим входит: комплект беспроводных датчиков движения и открывания двери, кнопка SOS, мобильное приложение и услуги круглосуточного мониторинга, а также действия группы реагирования. Заявляемое среднее время прибытия опергруппы в Москве - до 10 минут, в Подмосковье - до 20 минут.

Мобильное приложение позволяет управлять охранной системой из любой точки мира - проверять статус системы и жилья, ставить или снимать жилье с охраны, получать уведомления о событиях, вызывать службу реагирования нажатием кнопки.

Ежемесячная плата за все услуги - от связи до охраны - 1990 рублей. Если покупать услуги по отдельности, они стоили бы существенно дороже, экономия составляет до 40%. Через 2 года пользования охранное оборудование перейдет в собственность клиента.

«Мы реагируем на потребности клиентов и расширяем возможности экосистемы за счет включения в подписки наиболее востребованных решений. От этого выигрывают в первую очередь потребители, – отмечает директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. – Благодаря новой подписке наши клиенты смогут не только общаться и выполнять в интернете различные задачи, но и чувствовать себя спокойно по поводу сохранности своего жилья и при этом существенно экономить на оборудовании и услугах связи».

пресс-релиз МТС

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теги: МТС услуги охранные услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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