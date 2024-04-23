Развитие сетей: МТС в Подмосковье - оператор ускорил мобильный интернет более, чем в 500 населенных пунктах

MForum.ru
23.04.2024,
МТС сообщает об установке новых базовых станций и модернизации оборудования более чем в 500 дачных и коттеджных поселках, селах, деревнях Московской области. Проведенные работы, по данным оператора, в среднем позволили поднять скорости доступа в малонаселенных пунктах в среднем на треть, что является очень неплохим результатом.
Модернизация охватила 45 городских округов Подмосковья.
46% модернизированных площадок равномерно распределились между всеми остальными территориями региона.
«Около 40% москвичей регулярно выезжают на дачи и в загородные дома, а в теплый сезон с мая по сентябрь проводят на «летних квартирах» значительную часть времени. В преддверии дачного периода мы расширили и модернизировали сеть в Подмосковье, а также предложили специальные условия пользования мобильным интернетом, – отметил директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. – Сейчас в округах, где мы расширили и модернизировали сеть, проживает более семи миллионов человек, а летом количество жителей вырастет как минимум в полтора раза. Мы заранее позаботились о том, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться всеми привычными и нужными интернет-сервисами в любом месте региона – читать, работать, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы, и общаться с близкими и друзьями с выгодой для семейного бюджета».
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теги: развитие сетей Московская область МТС
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