Развитие сетей: МТС в Подмосковье - оператор ускорил мобильный интернет более, чем в 500 населенных пунктах

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Подмосковье - оператор ускорил мобильный интернет более, чем в 500 населенных пунктах

23.04.2024, MForum.ru

МТС сообщает об установке новых базовых станций и модернизации оборудования более чем в 500 дачных и коттеджных поселках, селах, деревнях Московской области. Проведенные работы, по данным оператора, в среднем позволили поднять скорости доступа в малонаселенных пунктах в среднем на треть, что является очень неплохим результатом.

 

 

Модернизация охватила 45 городских округов Подмосковья.

  • Юго-восток. Здесь проведены наиболее масштабные работы, введено в эксплуатацию 23% базовых станций и площадок. Более всего - в населенных пунктах Раменского, Ленинского и Домодедово.
  • Северо-запад. На это направление пришлось 18% обновленных локаций. Лидеры по объему модернизации - Истринский, Волоколамский и Солнечногорский городские округа.
  • Северо-восток. 13% работ, в основном, в Богородском, Щелковском и Пушкинском городских округах.

46% модернизированных площадок равномерно распределились между всеми остальными территориями региона.

«Около 40% москвичей регулярно выезжают на дачи и в загородные дома, а в теплый сезон с мая по сентябрь проводят на «летних квартирах» значительную часть времени. В преддверии дачного периода мы расширили и модернизировали сеть в Подмосковье, а также предложили специальные условия пользования мобильным интернетом, – отметил директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. – Сейчас в округах, где мы расширили и модернизировали сеть, проживает более семи миллионов человек, а летом количество жителей вырастет как минимум в полтора раза. Мы заранее позаботились о том, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться всеми привычными и нужными интернет-сервисами в любом месте региона – читать, работать, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы, и общаться с близкими и друзьями с выгодой для семейного бюджета».

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теги: развитие сетей Московская область МТС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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