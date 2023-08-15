Развитие сетей: МТС о развитии сети в Москве - новые базовые станции в Южнопортовом районе и не только

MForum.ru

Развитие сетей: МТС о развитии сети в Москве - новые базовые станции в Южнопортовом районе и не только

15.08.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что улучшена связь на недавно открытом для движения мосту через затон Новинки. Обеспечено непрерывное покрытие, а скорость мобильного интернета выросла на треть - до 110 Мбит/с (порядка 35 Мбит/с в среднем даже в час пик).

 

 

Компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование на территории "комплексного развития ЗИЛ" в Южнопортовом районе и вдоль набережной Марка Шагала.

пресс-релиз

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теги: МТС развитие сетей Московская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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