Развитие сетей: МТС о развитии сети в Москве - новые базовые станции в Южнопортовом районе и не только

15.08.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что улучшена связь на недавно открытом для движения мосту через затон Новинки. Обеспечено непрерывное покрытие, а скорость мобильного интернета выросла на треть - до 110 Мбит/с (порядка 35 Мбит/с в среднем даже в час пик).

Компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование на территории "комплексного развития ЗИЛ" в Южнопортовом районе и вдоль набережной Марка Шагала.

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теги: МТС развитие сетей Московская область

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