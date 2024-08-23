Развитие сетей: МегаФон в Московской области - модернизация проведена в Орехово-Зуево, Наро-Фоминске, Серпухове и Можайске

MForum.ru
23.08.2024,
Модернизация связи МегаФон в Подмосковье за пределами ЦКАД затронула территории, где живет свыше 700 тысяч жителей. Это такие областные города, как Орехово-Зуево, Наро-Фоминск, Серпухов и Можайск.
Инженеры оператора строили базовые станции с учетом локации и плотности населения. В сельской местности задействовали телеком оборудование, поддерживающее в том числе GSM-900 (2G) и LTE-800 (b20, 4G), что обеспечило "дальнобойность" покрытия.
Рядом с дорогами и автотрассами развернуты базовые станции с антеннами, обладающими высоким коэффициентом усиления, поддерживающие технологию MIMO 2x2. Одновременная поддержка нескольких потоков данных повышают пропускную способность канала связи и доступные абонентам скорости.
В городах запускался также слой LTE-2600, что обеспечивает доступность высоких скоростей передачи данных даже в условиях высокой концентрации пользователей.
«За первые шесть месяцев 2024-го года жители этих округов прокачали на 29% больше мобильного трафика, чем в том же периоде прошлого. При этом они не только активно пользовались интернетом, но и на 46% чаще совершали звонки. Пользователям нужен стабильный и высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы оперативно внедряем современные решения на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
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теги: МегаФон развитие сетей Московская область
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