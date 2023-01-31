Развитие сетей: МегаФон продолжает наращивать покрытие в Амурской области - Восточный и Екатеринославка

MForum.ru
31.01.2023,
МегаФон последовательно развивает сеть в Амурской области. Сообщается, что проведены работы по модернизации сети 2G/4G/VoLTE в поселке Восточный и селе Екатеринославке Октябрьского района. Кроме того, оператор запустил слой LTE800, что позволило заметно нарастить покрытие в области, охват возрос еще на почти 11 тысяч человек.
«Наличие стабильной голосовой связи и мобильного интернета необходимо для развития малых населенных пунктов, также это важный фактор для комфортных и безопасных поездок по региону. В прошлом году, по данным МегаФона, трасса “Амур” заняла второе место по пассажиропотоку на Дальнем Востоке, а передача данных на ней увеличилась на 27%. Теперь в путешествиях на этом направлении наши абоненты будут пользоваться улучшенным качеством сети», – отметил директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.
«Сегодня качественная связь и мобильный интернет нужны не только в городах и селах области. Важно уделять внимание и на доступность связи на автодорогах и других транспортных магистралях региона. Доступ к современным услугам связи на дорогах позволит при необходимости внедрить цифровые сервисы, которые могут сделать жизнь людей более безопасной и комфортной», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.
В 2022 году МегаФон провел модернизацию в Циолковском и еще в 14 крупных городах и небольших населенных пунктах области. Модернизация затронула территорию с населением свыше 130 тысяч человек.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей LTE800
Публикации по теме:
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Конспекты, Q&A: МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing / MForum.ru
31.07. [Новости компаний] Развитие сетей. Дальневосточный ФО: МТС оптимизирует сеть в Амурской области / MForum.ru
31.01. [Дальний Восток] Развитие сетей связи: «Ростелеком» ввел в эксплуатацию цифровую линию связи "Сковородино – Алдан - Якутск" / MForum.ru
27.02. [Билайн] Дайджесты: Краткие новости "Билайн" за неделю / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями / MForum.ru