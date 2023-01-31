Развитие сетей: МегаФон продолжает наращивать покрытие в Амурской области - Восточный и Екатеринославка

31.01.2023, MForum.ru

МегаФон последовательно развивает сеть в Амурской области. Сообщается, что проведены работы по модернизации сети 2G/4G/VoLTE в поселке Восточный и селе Екатеринославке Октябрьского района. Кроме того, оператор запустил слой LTE800, что позволило заметно нарастить покрытие в области, охват возрос еще на почти 11 тысяч человек.

«Наличие стабильной голосовой связи и мобильного интернета необходимо для развития малых населенных пунктов, также это важный фактор для комфортных и безопасных поездок по региону. В прошлом году, по данным МегаФона, трасса “Амур” заняла второе место по пассажиропотоку на Дальнем Востоке, а передача данных на ней увеличилась на 27%. Теперь в путешествиях на этом направлении наши абоненты будут пользоваться улучшенным качеством сети», – отметил директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.

«Сегодня качественная связь и мобильный интернет нужны не только в городах и селах области. Важно уделять внимание и на доступность связи на автодорогах и других транспортных магистралях региона. Доступ к современным услугам связи на дорогах позволит при необходимости внедрить цифровые сервисы, которые могут сделать жизнь людей более безопасной и комфортной», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

В 2022 году МегаФон провел модернизацию в Циолковском и еще в 14 крупных городах и небольших населенных пунктах области. Модернизация затронула территорию с населением свыше 130 тысяч человек.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей LTE800